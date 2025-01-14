Делают беспилотники, не работают с рублем: как изменятся отношения России и Китая в 2025 году

22:29 15.01.2025

Эксперты отметили взаимное желание унизить угрозу Запада



2049 год – год столетия Китайской Народной Республики. Ее жители ставят стратегические цели на ближайшую четверть века. Синологи прогнозируют, что до середины 21-го столетия сохранится нынешнее соотношение сил между Китаем и Западом и противостояние между ними в условиях тесной взаимосвязи.



На пресс-конференции синологов 15 января специалисты обсуждали вопросы перспектив российско-китайских отношений вплоть до 2049 года. Контролируемая конкуренция Запада с Китаем была бы оптимальным курсом развития внешнеполитических отношений этих стран для России, считают эксперты. Наши же отношения с Китаем политически весьма устойчивы, но в нынешнем году придется решать экономические проблемы между нашими странами, вероятно, на уровне глав государств.



Контролируемая конкуренция представляется наиболее вероятным сценарием, учитывая существующие тенденции как в Китае, так и в западном мире.



- В этой ситуации России необходимо, наращивая всестороннее сотрудничество с Китаем для купирования угроз со стороны Запада, одновременно активно развивать взаимодействие с другими незападными центрами силы и пытаться по возможности налаживать конструктивные связи с традиционными партнерами в Европе, - считает руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин. - Последовательная политика многосторонней дипломатии и участие в глобальных инициативах могут помочь России избежать изоляции и способствовать укреплению суверенитета в условиях продолжающегося соперничества Соединенных Штатов Америки и Китая. Такой курс был бы оптимальным для России.



Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин считает, что военной конфронтации между США и Китаем в нынешнем году не произойдет. Хотя бы потому, что на уроках украинского конфликта все поняли важность беспилотников для ведения современной войны: "А Китай производит 80% беспилотников, а в остальных 20% есть китайские компоненты. Без беспилотников невозможно ведение разведки и активное поражение противника. Так что все дураки, а они молодцы!"



- Наши политические взаимоотношения с Китаем находятся на высоком уровне. А вот в экономике есть трудности: китайские банки не хотят работать с рублем, - рассказывает ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Китая и современной Азии Российской академии наук Сергей Цыплаков. – Поэтому решать проблему платежей между нашими странами придется в этом году на самом высоком уровне.



Эксперт уверен, что решение будет найдено, потому что Китай не хочет оставаться один на один с Западом. Так что отношения с Китаем в этом году не изменятся, а может быть, даже станут крепче, по мнению синологов.



Иоанна Ковалева