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В Узбекистана по итогам 2024 года доля наличных в обращении опустилась ниже 20%
22:41 15.01.2025

Доля наличных в обращении опустилась ниже 20% по итогам 2024 года - ЦБ Узбекистана

За 2024 год доля наличных денег в обращении уменьшилась с 21,5% до 19,2%, сообщил Центробанк Узбекистана. Доля обналичивания денег с карт также сократилась.

По итогам 2024 года еще больше сократилась доля наличных денег в общей денежной массе, следует из обзора Центрального банка Узбекистана о налично-денежном обращении.

По состоянию на 1 января общая денежная масса (M2, включает наличные деньги в обращении и безналичные средства) составила 277 трлн сумов, увеличившись за год на 30,6%. Объем наличных (M0) вырос за год на 15,2% - с 46 трлн до 53 трлн сумов.

Доля наличных денег в обращении уменьшилась на 2,3 процентных пункта - с 21,5% до 19,2% (в 2022 году было 22,3%). Для сравнения: в России этот показатель находится в районе 15%.

За прошлый год общая сумма денежных поступлений в банки составила 840 трлн сумов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Доля поступлений наличных снизилась с 62% до 60%, а через терминалы увеличилась с 38% до 40%.

Объем банковского оборота наличных денег составил превысил 1 квадриллион сумов (1011 трлн сумов). Поступление наличных достигло 501 трлн сумов, выдача наличных - 510 трлн сумов. Образовавшуюся разницу между выдачей и поступлением наличных в кассы банков покрыл Центральный банк, который дополнительно выпустил в обращение 10,3 трлн сумов наличных денег.

За этот период на банковские карты зачислено 1034 трлн сумов (+31%). Из этой суммы 226 трлн сумов (+19,6%) были обналичены, в том числе через банкоматы (доля - 83,6%). В целом доля обналичивания с карт сократилась с 23,3% до 21,8% (в 2022 году - 26,9%), то есть средства, поступившие на карты, обналичивают все реже.

Доля расходов наличных из касс банков на покупку наличной иностранной валюты выросла с 22% до 24% - с 91,7 трлн до 122,4 трлн сумов (+33,4% год к году).

В конце апреля стало известно, что правительство Узбекистана разрабатывает меры по борьбе с теневой экономикой, чтобы сократить использование наличных денег. В безналичную форму могут перевести куплю-продажу недвижимости и автомобилей, зарплату сотрудникам бюджетных организаций и другое.

Источник - Газета.uz
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