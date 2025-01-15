Казахстан с помощью ОАЭ становится ведущим игроком на Каспии, - Виктория Панфилова

00:34 16.01.2025

Арабские инвестиции предлагаются в обмен на электроэнергию из Центральной Азии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.01.2025



Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) займутся на Каспии строительством портовой инфраструктуры, созданием современного танкерного флота, примут участие в прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для экспорта электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников энергии в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Стратегическое партнерство призвано обеспечить развитие транспортно-энергетического потенциала Казахстана. Договоренность была достигнута в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Абу-Даби.



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном открыл "Неделю устойчивого развития Абу-Даби" (13–18 января), собравшую ведущих мировых политиков.



В их числе президенты Азербайджана и Узбекистана, а также лидеры в области возобновляемой энергетики и инноваций. В своем выступлении Токаев назвал ряд критически важных проблем, с которыми сталкивается мир, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок. По его словам, Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях: цифровизации и искусственном интеллекте, крупных инфраструктурных проектах и ядерной энергетики.



"Неделя устойчивого развития Абу-Даби" является инструментом политического и экономического влияния ОАЭ, сказал "НГ" эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев. По его мнению, интерес ОАЭ к Каспийскому региону, проявляющийся в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), выгоден всем сторонам. Он выделяет две основные линии сотрудничества: расширение портовой инфраструктуры при участии эмиратской компании Abu Dhabi Ports Group по строительству судоремонтного и судостроительного предприятия в порту Актау и развитие зеленой энергетики. ОАЭ планируют инвестировать в ВИЭ в регионе и экспортировать электроэнергию по Каспийскому морю, проложив для этого высоковольтный кабель. Это позволит осуществлять наиболее эффективную торговлю зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Этим, кстати, и объясняется участие президентов этих стран на "Неделе устойчивого развития Абу-Даби".



Речь о расширении сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном шла на переговорах президентов Касым-Жомарта Токаева и шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.



Токаев, отметив успешное развитие казахстанско-эмиратского сотрудничества после встреч 2023 года в Абу-Даби и Дубае, подчеркнул ключевую роль ОАЭ как партнера в арабском мире. Он высоко оценил укрепление стратегического партнерства, отметив более чем двукратный рост прямых инвестиций из ОАЭ и выразив надежду на достижение цели по увеличению товарооборота до 1 млрд долл. Глава Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на конкретных экономических задачах для стимулирования торговли и реализации Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах, охватывающих транспорт, логистику, энергетику, финансы и туризм.



Между тем эксперты посчитали, что, несмотря на значительный рост импорта из ОАЭ в денежном выражении (32,1%), связанный в основном с курсовой разницей, объем импорта в тоннах снизился на 5%. Вместе с тем наблюдается рост импорта некоторых товаров: труб и профилей из черных металлов, шоколада, пеналов и чехлов для смартфонов, а также птиц. В то же время казахстанский экспорт в ОАЭ сократился в 2,6 раза (до 56 тыс. т) и в денежном выражении – в 1,5 раза (до 111 млн долл.). При этом впервые экспортированы азотные удобрения, плоский прокат и серебро, хотя экспорт баранины снизился на 17%, до 980 т. Зато впервые в список экспорта вошли азотные удобрения (14 тыс. т), плоский прокат (11,1 тыс. т) и серебро (60 т).



Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил высокий уровень сотрудничества с Казахстаном, начатый еще в 1992 году, и выразил готовность к расширению политического диалога и экономических связей, особенно в энергетике, космосе, технологиях и торговле. Подчеркнув схожие цели по углеродной нейтральности: ОАЭ – 2050, Казахстан – 2060. Он выразил надежду на успешную реализацию подписанных соглашений о возобновляемых источниках энергии. В ходе переговоров обсуждались приоритетные направления сотрудничества: возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность, горнодобывающая промышленность, транспортная логистика, строительство и финансовые центры.



Ранее Токаев заверял, что к 2025 году в порту Актау построят контейнерный хаб, который должен увеличить объем контейнерных перевозок. Объем контейнерных перевозок через казахстанские морские порты вырастет в 5,4 раза. Сейчас пропускная способность морских портов Казахстана – около 21,2 млн т в год. Запланировано строительство многофункционального морского терминала Саржа в порту Курык, проекты планируют реализовать за счет частных инвестиций, возможно, из ОАЭ (см. "НГ" от 18.01.23).



По итогам переговоров на высшем уровне ресурс "Каспийский вестник" сообщил, что было подписано девять документов, ряд из которых направлен на укрепление экономических связей между Казахстаном и ОАЭ. Для повышения партнерства в транспортно-логистической сфере предполагается реализация совместных проектов с компанией Abu Dhabi Ports (ADP) по развитию инфраструктуры морских портов. Для эффективной реализации работы в этом направлении Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана достигнуто соглашение о взаимопонимании с Abu Dhabi Ports.



В этой связи казахстанская сторона предложила эмиратской компании проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода.



Напомним, что Abu Dhabi Ports Company является портовым, промышленным и логистическим оператором Объединенных Арабских Эмиратов и одной из крупнейших холдинговых компаний региона с широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые секторы диверсифицированной экономики Абу-Даби. ADP управляет несколькими кластерами, охватывающими порты, промышленные города и свободную зону, морское дело, логистику и цифровые технологии.



Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, комментируя подписанное соглашение, отметил, что недавно в режиме онлайн проведены переговоры с главой Abu Dhabi Ports Мухаммедом Аль-Шамси. По результатам стало известно, что эмиратская сторона заинтересована в развитии порта Курык. Также ведутся переговоры с ОАЭ по передаче двух танкеров ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Для реализации вышеуказанного проекта планируется создание совместного предприятия между Abu Dhabi Ports – "КазМунайГаз" – "Казмортрансфлот".



Что касается соглашения о стратегическом партнерстве между АО НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Company, то оно направлено на сотрудничество в области развития морского флота и береговой инфраструктуры в Каспийском и Черном морях.



Согласно документу, стороны создадут совместное предприятие на базе Международного финансового центра "Астана" для оказания морских услуг для нефтегазовых проектов в Каспийском море. Участие в СП стороны намерены осуществлять через дочерние организации ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" и International Maritime Investments Ltd.



В рамках соглашения стороны создадут флот для поддержки офшорных проектов в Каспийском море (мелкосидящие суда различного типа), а также танкерный флот с учетом развития альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти (через порт Актау в направлении Азербайджана). Кроме этого, участники СП изучат возможности для создания торгового флота: строительство⁄приобретение контейнерных паромов (транзит из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту) и сухогрузных судов для участия в перевозках генеральных грузов по маршруту Север–Юг (РФ–Иран).



О строительстве ветроэлектростанций мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января договорился с главным исполнительным директором Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи и генеральным исполнительным директором по переработке и сбыту ADNOC Халидом Салмином, сообщил ресурс kazlenta.kz. Объем инвестиций в данный проект составит 1,4 млрд долл. Токаев отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15% до 2030 года.