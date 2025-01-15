|Начало государственного визита Президента Исламской Республики Иран Масъуда Пезешкияна в Таджикистан
10:50 16.01.2025
город Душанбе
15.01.2025
15 января Президент Исламской Республики Иран уважаемый Масъуд Пезешкиян с государственным визитом прибыл в Республику Таджикистан.
Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в знак высокого уважения тепло и искренне встретил высокопоставленного гостя – Президента Исламской Республики Иран уважаемого Масъуда Пезешкияна.
В честь высокопоставленного гостя международный аэропорт Душанбе был празднично украшен государственными флагами двух стран, портретами глав Таджикистана и Ирана, лозунгами, воспевающими дружбу народов двух государств.
Для встречи была застлана красная дорожка, по двум сторонам выстроились офицеры Почетного караула.
В ходе короткой беседы, состоявшейся в зале аэропорта, главы двух стран обменялись мнениями о программе первого прибытия и государственного визита Масъуда Пезешкияна в Таджикистан и выразили уверенность, что он откроет новые страницы в истории отношений между двумя странами с языковой и культурной общностью.
Следует отметить, что государственный визит Президента Исламской Республики Иран уважаемого Масъуда Пезешкияна в Таджикистане продлится с 15 по 17 января, в ходе которого планируется проведение встреч и переговоров высокого уровня Таджикистана и Ирана, подписание большого количества новых документов сотрудничества и другие важные мероприятия, в том числе деловые, научные и литературные.