Начало государственного визита Президента Исламской Республики Иран Масъуда Пезешкияна в Таджикистан

10:50 16.01.2025

город Душанбе

15.01.2025



15 января Президент Исламской Республики Иран уважаемый Масъуд Пезешкиян с государственным визитом прибыл в Республику Таджикистан.



Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в знак высокого уважения тепло и искренне встретил высокопоставленного гостя – Президента Исламской Республики Иран уважаемого Масъуда Пезешкияна.



В честь высокопоставленного гостя международный аэропорт Душанбе был празднично украшен государственными флагами двух стран, портретами глав Таджикистана и Ирана, лозунгами, воспевающими дружбу народов двух государств.



Для встречи была застлана красная дорожка, по двум сторонам выстроились офицеры Почетного караула.



В ходе короткой беседы, состоявшейся в зале аэропорта, главы двух стран обменялись мнениями о программе первого прибытия и государственного визита Масъуда Пезешкияна в Таджикистан и выразили уверенность, что он откроет новые страницы в истории отношений между двумя странами с языковой и культурной общностью.



Следует отметить, что государственный визит Президента Исламской Республики Иран уважаемого Масъуда Пезешкияна в Таджикистане продлится с 15 по 17 января, в ходе которого планируется проведение встреч и переговоров высокого уровня Таджикистана и Ирана, подписание большого количества новых документов сотрудничества и другие важные мероприятия, в том числе деловые, научные и литературные.