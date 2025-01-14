Генсек Всемирного мусульманского союза осудил запрет на образование для девочек в Афганистане

12:41 16.01.2025

14 января 2025



Генеральный секретарь Всемирного мусульманского союза и глава Организации мусульманских ученых Мохаммад Алиси осудил решение движения "Талибан"* о запрете образования для девочек и женщин. Его заявление прозвучало на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, Пакистан.



"Право на учебу и образование девушек и женщин – это неоспоримое право, которое нельзя приписывать исламским или шариатским нормам. Ислам решительно отвергает любое ограничение образования для женщин в любом возрасте и на любом уровне", – подчеркнул Алиси.



Он призвал представителей движения "Талибан"* не оправдывать свои решения религией, добавив, что лишение образования является одной из самых серьезных форм несправедливости. Алиси заявил, что декларация, принятая по итогам заседания ОИС, продемонстрирует "решительную и эффективную позицию" исламских стран и ученых в отношении права девочек на образование.



Двухдневное заседание ОИС, посвященное ситуации с женским образованием в мусульманских странах, в частности в Афганистане, началось в столице Пакистана 13 января. Контекст ситуации в Афганистане С момента прихода к власти движения "Талибан"* в 2021 году в Афганистане введены жесткие ограничения на обучение девочек и женщин. Школы для девочек старше 6-го класса, а также университеты остаются закрытыми. Несмотря на заявления, что это мера носит временный характер, изменений в политике не произошло. Недавно движение запретило обучение девочек и женщин в медицинских учреждениях, что вызвало широкую критику внутри страны и за ее пределами. Международные организации и правозащитные группы неоднократно осуждали эти действия, подчеркивая их негативное влияние на развитие общества и права человека.



*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.