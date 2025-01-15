Лидеры Узбекистана и ОАЭ договорились о начале новой эпохи экономического партнерства

13:38 16.01.2025

15.01.2025



15 января в резиденции "Каср аш-Шати" в городе Абу-Даби Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад Аль Нахайян провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций.



В начале встречи Президент Узбекистана выразил искреннюю признательность Президенту ОАЭ за приглашение и радушный прием, а также поздравил с успешным проведением международной "Недели устойчивого развития Абу-Даби".



Главы государств обсудили ключевые вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.



Отмечено, что народы Узбекистана и Эмиратов прочно связывают глубокие исторические корни, общие ценности и традиции, священная религия ислам.



Подчеркнуто, что визит лидера Узбекистана в ОАЭ открывает новую страницу в истории двусторонних отношений – они выходят на уровень стратегического партнерства.



С удовлетворением отмечено, что за последние годы кратно выросли объемы товарооборота и инвестиций, количество совместных предприятий. Увеличилась частота прямых авиарейсов, введен безвизовый режим.



В рамках визита сформирован солидный портфель новых проектов с ведущими эмиратскими компаниями, главным образом в высокотехнологичных отраслях.



В целях дальнейшего укрепления политических контактов подчеркнута важность дальнейшего развития диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.



Лидеры двух стран также определили 6 ключевых направлений новой модели экономического сотрудничества в таких ключевых направлениях, как искусственный интеллект, цифровизация, "зеленая" энергетика, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес. Достигнута договоренность о создании отдельных рабочих групп по каждому приоритетному вектору взаимодействия.



Стороны поддержали предложение об объявлении 2025–2027 годов "Новой эпохой экономического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ".



В данном контексте ключевой задачей обозначено принятие мер, нацеленных на увеличение к 2030 году объемов взаимной торговли в 10 раз и доведение портфеля инвестиций до 50 миллиардов долларов.



Выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между деловыми кругами двух стран и расширении инвестиционной деятельности эмиратских компаний в Узбекистане.



Отдельное внимание уделено вопросам расширения культурно-гуманитарного обмена.



Глава нашего государства предложил запустить совместную программу подготовки высококвалифицированных кадров и проведения научных исследований в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с Университетом имени Мухаммада бин Заида.



В ходе переговоров обсуждена подготовка к предстоящим мероприятиям на высшем уровне, в том числе второму саммиту диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который состоится в этом году в городе Самарканде.



Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной политики.