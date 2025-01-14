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Шестеро узбекистанцев и трое туркмен скончались в Турции после употребления некачественного алкоголя
13:43 16.01.2025

Всего отравились 38 человек - 11 из них умерли

За один день в Стамбуле от отравления суррогатным алкоголем скончались шестеро узбекистанцев. Среди них одна женщина, сообщает Подробно.уз.

14 января генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле со ссылкой на родственников мужчин сообщило о кончине пяти человек. Сообщалось, что скончавшиеся - мужчины в возрасте 35−40 лет, у всех есть несовершеннолетние дети.

15 января стало известно еще об одной умершей женщине - гражданке Узбекистана.

По данным турецкого издания NTV, жертвами отравления стали также трое туркменистанцев, еще трое их соотечественников госпитализированы, пишет Фергана.

Выяснилось, что самопальная водка была приобретена в районе Аксарай.

Всего отравились 38 человек (включая 26 иностранцев), из них скончались 11.

В изготовлении и продаже поддельного алкоголя заподозрены двое граждан Туркменистана - Агажан О. и Амангулы Д.

Установлено, что поддельный алкоголь они производили в доме недалеко от своих мест проживания.

Подозреваемых задержали после обысков в их жилищах, где было изъято около 50 литров контрафактного спиртного, 36 наркотических таблеток, поддельные удостоверения мигрантов и множество медицинских препаратов.

Прокуратура начала расследование. Подозреваемым грозят обвинения по нескольким статьям, включая "причинение смерти по неосторожности" и "незаконный оборот наркотических веществ".

После случившегося губернатор Стамбула Давут Гюль объявил об аннулировании лицензий 63 предприятий, торговавших поддельным алкоголем.

"Лицензии 63 предприятий, продающих поддельный алкоголь, были отозваны и закрыты. Все, кто становится причиной смерти в результате продажи поддельного/нелегального алкоголя, выявляются и привлекаются к ответственности. Пожалуйста, будьте бдительны! Число случаев смерти растет", – написал чиновник в соцсетях.

Издание напоминает, что ы марте 2020 года в Стамбуле после распития поддельных алкогольных напитков умерли более 50 граждан Туркменистана. Поддельный алкоголь продавался под маркой водки "Балыкчы", его производили в Туркменистане, а этикетки печатали в Турции.

В состав этого алкоголя входил метиловый спирт - токсичный заменитель этилового спирта. По данным полиции, мигранты из Туркменистана начали употреблять этот алкоголь, поддавшись слухам о том, что он якобы защищает от коронавируса.

Источник - Азия-Плюс
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