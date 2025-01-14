Афганистан: от эллинизма к разрухе Или долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда

13:48 16.01.2025 Возглавившему правительство Мухаммеду Дауду было над чем задуматься: проблем у Афганистана хватало



Пролог или В плеяде великих



Завершив цикл, посвященный англо-афганскому противостоянию позапрошлого века, в следующей статье отправимся во вторую половину минувшего столетия и поговорим о личности и политике первого афганского президента Мухаммеда Дауда. И поскольку его деятельность носила многогранный характер, остановимся на внешнеполитической и военной ее составляющей. Данный же материал – своего рода введение к предстоящему разговору о нем.



Но почему Дауд? В Афганистане и до, и после него ведь хватало ярких фигур, пытавшихся вытащить страну из трясины отсталости и нескончаемых смут.



Потому что, с моей точки зрения, он входит в плеяду, наравне с К. Ататюрком, М. Мосаддыком и С. Хусейном, деятелей, которым, при всей их непохожести, выпал исторический шанс изменить облик собственных стран, проведя их путем модернизации через тернии пережитков феодализма, межплеменной, межэтнической розни и порождаемой ими отсталости и бедности.



В условиях специфики и вековых конфликтов в рамках арабо-тюркско-иранского мира процесс этот не мог не сопровождаться жестокостью. Да и горы - об их способствовании центробежным тенденциям и формированию узкого горизонта политического мышления элит речь шла в материале "На пороге Афганистана, или Прелюдия к миссии генерал-лейтенанта Н. Г. Столетова".



Названные деятели, каждый на своем месте, строили в рамках исламской цивилизации именно светское государство, стремясь максимально использовать передовой европейский опыт. И если бы их усилия увенчались успехом, то Ближний Восток по темпам развития, научным инновациям мог бы на современном этапе идти вровень с "пробудившимися тиграми" Юго-Восточной Азии.



Как известно, в полной мере модернизацию осуществил только Ататюрк, да и то нынешние заигрывания с террористами, равно как и неоосманистские амбиции Э. Эрдогана, не выйдут ли Турции боком? Кроме того, военные возможности Анкары мне видятся несколько переоцененными и ею самой, и соседями. Но речь не о ней.



Впрочем, и о герое статьи разговор пойдет, как я отметил еще в первых строках, не сегодня, поскольку мне представляется важным бегло пролистать страницы истории Афганистана, дабы увидеть, на каком историческом фундаменте протекала деятельность Дауда.



Еще ремарка: перешагнув порог XX в., мы буквально в нескольких словах поговорим о его предшественниках, хотя каждый из них заслуживает отдельной беседы. Но нельзя объять необъятное в двух статьях. Поэтому о королях Аманулле-хане, Надир-шахе и Захир-шахе будет сказано совсем кратко, тем более что, с одной стороны, мне видится первый афганский президент более масштабной фигурой, нежели названные монархи, с другой же – именно при Дауде отношения Афганистана и СССР приняли особый характер, и не в последнюю очередь заданный им вектор развития и привел к 25 декабря 1979-го, став прологом к нынешним непростым и даже трагичным собственно внутриафганским реалиям, равно как и непростым отношениям нынешнего Кабула с соседями.



Немного истории или На руинах великих культур



Итак, Афганистан… В памяти моего, перешагнувшего полувековой рубеж, поколения он ассоциируется с пребыванием на его территории ограниченного контингента советских войск, почти что юбилей ввода которых мы вспоминали в минувшем году. У людей более молодых эта покрытая негостеприимными горами страна, полагаю, отождествляется с пока еще, если не ошибаюсь, запрещенными в России талибами.



Однако история - подчеркну: высококультурная история - Афганистана уходит в глубь веков. Достаточно сказать, что его нынешняя территория была частью уникальной Хараппской цивилизации, современной Шумеро-аккадской и Египетской периода Древнего царства, а позже она входила в состав держав: сначала Персидской, позже - Селевкидов и, наконец, - Греко-Бактрийского царства. То есть Афганистан представлял собой под властью и Ахеменидов, и Селевкидов пусть и периферийную, но тем не менее важную часть высокоразвитых цивилизаций.



В рамках же Греко-Бактрийского царства он уже, можно сказать, Хартленд пространства, основанного на синтезе эллинистической, иранской и, если рассуждать в религиозной плоскости, – зороастрийско-буддистской культур, с несомненным влиянием на них греческой мифологии и индуизма.



Балх – наследие Бактрии и легендарная родина Зороастра



Да, насчет зороастризма, учитывая, что Афганистан в контексте нынешних его реалий прочно ассоциируется с исламом, хотя так было не всегда. По одной из легенд, Зороастр родился именно в Балхе, где и начал проповедь.



Родиной супруги Александра Македонского – бактрийской принцессы Роксаны – также была территория нынешнего Афганистана.



О богатом высококультурном его прошлом свидетельствуют и раскопки в уничтоженном местными дикарями Ай-Хануме – центре эллинизма в бассейне Амударьи!



В I столетии его территория стала уже центром рожденной юэчжами – в научном сообществе по поводу их происхождения ведутся дискуссии – Кушанской империи, входившей в четверку великих мировых держав: Римской, Парфянской, Хань.



В это трудно поверить, но до XIV столетия в Афганистане можно было встретить и христиан Ассирийской Церкви Востока. О них пишет живший на рубеже II–III вв. сирийский философ Бардесан Эдесский в "Книге законов стран", а также рассказывается в "Хронике Сиирта" – арабском христианском источнике, созданном примерно в IX–XI столетиях. Хроника названа по имени расположенного на юго-востоке современной Турции города Сиирта.



Но и это еще не все: на установленной на территории Китая стеле, датируемой 781 г. и посвященной началу христианской миссии в империи Тан, упоминается священник из Балха.



Поворотным в истории Афганистана стал VII в., связанный с вторжением арабов и, как следствие, исламизацией. Арабы стали первыми в череде нашествий, приведших к кризису регион, из которого он так и не выбрался по сей день, только уничтожая высококультурное наследие предыдущих эпох – постигшая Ай-Ханум беда ведь не единственная. Вспомним судьбу бамианских статуй Будды, представлявших собой культурное наследие человечества.



Руины Ай-Ханума, некогда бывшие достоянием человечества и ныне уничтоженные



Спустя три столетия вслед за арабами в регион пришли тюрки, создавшие Газневидскую империю. Далее разрушительным смерчем прокатились монголы, вслед за ними – войска Тамерлана, не миновала Афганистан армия Бабура, не обошли вниманием Сефевиды.



И тем не менее, несмотря на разорительные вторжения, постепенно приводившие регион к культурной деградации, - деятельность интеллектуалов, подобных Алишеру Навои, не могла ее остановить, - до Великих географических открытий Афганистан играл важную роль в качестве территории, через которую проходила транзитная торговля между Востоком и Западом - "Великий шелковый путь", а также Севером и Югом - Срединной Азией и Индией.



История собственно Афганистана как государства берет свое начало в 1747 г., когда джирга пуштунов неподалеку от Кандагара избрала своим падишахом Ахмад-хана Дуррани. Ему удалось захватить Кабул, Газни и Пешавар – за исключением последнего, представляющих собой неотъемлемую часть нынешнего государства. Кабул стал столицей Афганистана при Тимур-шахе – сыне Ахмад-хана.



Далее наступили события, частично отраженные в упомянутом выше цикле и связанные с борьбой афганцев против англичан, рассматривавших эмират как форпост против гипотетической экспансии России в Британскую Индию.



К сожалению для Афганистана, его противостояние колонизаторам сопровождалось внутренними конфликтами, порожденными в том числе и сопротивлением различных кланов попыткам централизации и модернизации, предпринимавшимся наиболее дальновидными эмирами, такими как герои наших прошлых повествований – Шер Али-хан и Абдур-Рахман. Но преодолеть инерцию косности и узкого, местечкового политического горизонта мышления поддерживаемых муллами элит им не удалось.



Попытки модернизации или Из пут Средневековья



Как результат: в прошлое столетие Афганистан вступил крайне отсталой страной. Порядка 98% населения не знало грамоты, и функционировал один-единственный завод, построенный англичанами и специализировавшийся на производстве вооружений.



Тем не менее пусть со скрипом, но процесс модернизации страны происходил. В начале века появилась немногочисленная интеллигенция, сформировалось младоафганское движение, направленное на достижение независимости от Великобритании, товары которой господствовали на афганском рынке. Это служило препятствием для развития афганской промышленности, которой к тому же не хватало квалифицированных кадров, поскольку образование находилось в руках мулл, а единственный на всю страну гражданский лицей не справлялся со стоявшими перед Афганистаном задачами.



Наконец, в 1919-м внук Абдур-Рахмана Аманулла-хан провозгласил независимость страны. Британцы ответили войной – третьей в череде англо-афганских, развернув, как и в ходе прочих, уже рассмотренных нами конфликтов, наступление на Кабул через Хайберский проход. Однако потрепанный Первой мировой, обремененный существенным внешним долгом, английский лев был уже не тот и, согласно в том же году подписанному в Равалпинди договору, признал суверенитет эмирата, спустя семь лет преобразованного в королевство.



При этом началось сближение Афганистана с Советской Россией, закрепленное договором от 1921 г., в рамках которого Кабул получал от Москвы финансовую и материальную помощь. Хорошо известно, что Афганистан первым признал РСФСР – кстати, до 1922-го такое название не было официальным, хотя упоминается в документах.



Тогда же формируется младоафганское правительство и в 1923-м принимается Конституция. Аманулла-хан начинает процесс не просто модернизации, но европеизации страны, что выразилось, например, в формировании светского государственного суда. Это привело к конфронтации с муллами, на протяжении веков контролировавшими судопроизводство. Да и введение всеобщей воинской повинности вызвало у афганских этнических и родоплеменных групп неприятие, спровоцировав гражданскую войну, проигранную эмиром, завершившим свои дни в Цюрихе в 1960-м.



Афганистан же в который – и, увы, не последний – раз был отброшен в темное Средневековье. В данном случае хочу подчеркнуть: само Средневековье имеет и светлую сторону, связанную с достижениями в области культуры, науки, философии и теологии.



Справедливости ради: Аманулла-хан где-то и перегибал, подобно Петру I и даже в большей степени Ататюрку, запретив чиновникам носить национальные одежды – чалмы, шаровары, каракулевые шапочки – и повелев переодеться в европейский костюм. Бороды рекомендовалось сбрить. Ататюрк, замечу, свою феску вообще публично в Босфор выкинул.



Аманулла-хан и Ататюрк. Афганский король, подобно турецкому лидеру, мечтал построить процветающее светское государство



Разумеется, это породило сопротивление со стороны консервативных кругов, в результате к власти пришел Надир-шах – родственник Амануллы-хана, министр обороны в его правительстве и также сторонник реформ по западному образцу, но только не в ускоренном, как это делал прежний монарх, темпе, впрочем, даже осторожные преобразования привели к убийству Надир-шаха в 1933-м.



Трон наследовал его девятнадцатилетний сын Мухаммед Захир-шах. Новый король получил военное и гражданское образование, успел послужить во французской армии. Он продолжил курс на умеренную модернизацию.



Несмотря на столь юный возраст, Захир-шах обладал управленческим багажом, полученным во главе министерств обороны и образования. Последним, взойдя на престол, он вплотную и занялся, открыв в 1946-м Кабульский университет.



Оборотная сторона реформ



И тем не менее грамотного населения в стране было только 8%. В числе проблем, с которыми столкнулось правительство Захир-шаха, оказалась и типичная при проведении модернизации в отсталой аграрной стране, к тому же с пережитками родоплеменного строя: реформы шли, как правило, в городах, применительно к Афганистану – в столице, что только расширяло пропасть между ней и регионами.



Захир-шах выстраивал дружественные отношения с СССР, которые Дауд будет развивать, следуя одновременно независимым курсом



Население Кабула вестернизировалось, а жившая за его пределами значительная часть подданных Захир-шаха не переступила порог Средневековья. То есть оборотной стороной модернизации стало складывание двух миров, между которыми только углублялся цивилизационный конфликт и который, если не предпринять решительных шагов в области образования и уже всеобъемлющей модернизации, вел к гражданской войне и государственной катастрофе.



Именно эту сложнейшую проблему и пытался решить двоюродный брат Захир-шаха Дауд. В 1950-м он, сорокадвухлетний генерал, стал создателем Национального клуба, на базе которого сформировал Национально-демократическую партию. Ее, с рядом оговорок, можно сравнить и с Конституционно-демократической, и с Октябристской, созданными соответственно П.Н. Милюковым и А.И. Гучковым. Но о самом Дауде, его правлении, пути к власти, реформах и гибели мы поговорим в следующем материале.



Использованная литература



Бийкузиев А.А. Холлиев А.Г. Актуальные вопросы изучения Кушанской империи // Древний мир: История и археология: Труды Международной научной конференции "Дьяковские чтения" кафедры истории древнего мира и средних веков им. проф. В.Ф. Семенова МПГУ (3 декабря 2016. – Москва: МПГУ, 2017. C. 31 – 38.



Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2004.



Хопкирк П. Большая игра против России. Азиатский синдром. М., АСТ, 2023.



Игорь Ходаков Источник - topwar.ru

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