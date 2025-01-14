Экс-президента Туркменистана впервые назвали Отцом нации

14:48 16.01.2025

14 января 2025



Председателя Халк Маслахаты и бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова публично назвали Отцом нации. Это сделал вице-премьер и глава МИД Рашид Мередов.



Таким образом Бердымухамедов-старший фактически провозглашен Туркменбаши Вторым. Об этом объявил 9 января глава туркменского МИД Рашид Мередов.



Полный титул 67-летнего Гурбангулы Бердымухамедова звучит теперь замысловато: "Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отец нации Герой-Аркадаг (Покровитель)".



По мнению наблюдателей в Ашхабаде, новое обращение к Гурбангулы Бердымухамедову, скорее всего, станет его очередным официальным титулом. Сейчас все государстенные СМИ обязаны в своих телепрограммах и публикациях называть его Аркадагом (Покровителем) и Национальным Лидером туркменского народа.



При этом как отмечает издание, к титулу Аркадаг часто добавляются другие определения: герой-Аркадаг, наш милосердный Аркадаг, наш герой ученый Аркадаг и другие.