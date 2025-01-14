 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таримское месторождение поставило рекордный объем природного газа в южные районы Синьцзяна
14:50 16.01.2025

Урумчи, 8 января /Синьхуа/ -- В 2024 году Таримское нефтегазовое месторождение Китайской национальной нефтегазовой корпорации /CNPC/, крупнейшего производителя нефти и газа в Китае, поставило рекордные 7,35 млрд кубометров природного газа в южные районы Синьцзяна. Об этом сообщили в среду представители месторождения.

Данный показатель на 740 млн кубометров превышает объем поставок предыдущего года. Это обеспечило стабильное снабжение газом жителей пяти округов южного Синьцзяна и способствовало зеленому низкоуглеродному переходу за счет улучшения структуры энергопотребления.

По расчетам специалистов Таримского нефтегазового месторождения, поставленные 7,35 млрд кубометров природного газа были эквивалентны замещению почти 9,78 млн тонн стандартного угля, что позволило сократить выбросы углекислого газа более чем на 10,37 млн тонн.

На сегодняшний день совокупные поставки природного газа в южные районы Синьцзяна превысили 65 млрд кубометров, что внесло значительный вклад в развитие экономики и улучшение условий жизни местных жителей.

Помимо региональных поставок, Таримское месторождение является важнейшим источником природного газа для газопроводов Запад-Восток. По состоянию на конец 2024 года объем поставок по этим газопроводам превысил 366 млрд кубометров.

Расположенное в пустыне Такла-Макан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ Таримское нефтегазовое месторождение является третьим по запасам наземным месторождением нефти и газа в стране, а также крупнейшей базой сверхглубокой добычи нефти и газа. Поставки природного газа с этого месторождения охватывают более 120 городов в 15 китайских регионах провинциального уровня.

Источник - Синьхуа
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