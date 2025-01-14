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"Афганский синдром" Центральной Азии: что региону делать с талибами?
14:52 16.01.2025

14.01.2025

Угрозы для Центральной Азии идут из Афганистана

Май прошлого года подарил тихую сенсацию. Потому что только несколько СМИ обратили внимание на слова заместителя премьера Афганистана по политическим вопросам маулави Абдула Кабира. А он, между тем, заявил: "Наши отношения с Таджикистаном улучшаются, есть разница по сравнению с прошлым. Их делегация приехала к нам, а наша отправилась к ним, надеемся, поездок будет больше".

Большая перемена

Дальше - больше. На встрече с представителями частных университетов Кабула в ноябре заместитель пресс-секретаря правительства "Талибана" Хамдулла Фитрат заявил в конце ноября: "Исламский Эмират хочет хороших отношений со всеми странами, включая Таджикистан". Дальше Фитрат пояснил:

"Поскольку Таджикистан является соседней и мусульманской страной, мы хотим иметь хорошие отношения. Недавно встретились делегации с обеих сторон, и мы надеемся, что в будущем в наших отношениях будет достигнут прогресс".

По словам представителя талибов, визиты представителей обеих сторон в Кабул и Душанбе участились. Никакой конкретики Фитрат не привел, добавив только, что границы Афганистана открыты для представителей бизнеса. Месяц спустя шеф Фитрата, пресс-секретарь "Талибана" Забиулла Муджахид на пресс-конференции в Тегеране сказал:

"Исламский эмират сумел убедить многие страны в том, что Афганистан - это безопасное место, и с афганской территории им ничего не угрожает, и Таджикистан тоже должен быть в этом уверен".

Официальный Душанбе все эти заявления так и не прокомментировал. Таджикские власти после смены режима в Афганистане четыре года назад критиковали талибов. Однако в конце марта 2023 года афганское издание "Hasht-e Subh Daily" сообщило, что Таджикистан посетила делегация талибов. Она будто бы вела с таджикской стороной переговоры о передаче под юрисдикцию Исламского Эмирата Афганистан здания афганского консульства в Хороге.

Тогда же афганское Министерство промышленности и торговли сообщило, что с 2021 года экспорт афганских товаров в Таджикистан возрос с $3 млн до $39 млн. Минпромторг Афганистана также отметил, что в 2022 году среди покупателей афганских товаров Таджикистан занял третье место. Среди остальных потребителей импорта из Афганистана - Казахстан, Иран, Ирак, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Катар, Китай и Индия.

Кроме того, на Афганистан в 2023 году приходилось 92% экспорта таджикской электроэнергии. В этой связи надо вспомнить проект CASA-1000 по торговле электроэнергией, в котором участвуют Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Все эксперты схожи во мнении: без мирных отношений РТ и ИАЭ никакой CASA-1000 реализован не будет. Впрочем, если последний конфликт между Афганистаном и Пакистаном продлится дольше, чем полгода, это станет еще одной помехой в реализации этого проекта.

Также афганские СМИ пишут о контактах Таджикистана и Афганистана по линии спецслужб. В целом же неважно, что поспособствовало улучшению отношений между государствами - здравый смысл или давление России и Китая на Душанбе, как пишут иные источники. Важнее другое: новая "горячая точка" в регионе не нужна никому: ни странам Центральной Азии, ни России, ни Китаю, ни Индии, ни самому Афганистану.

Там, на неведомых дорожках…

У Узбекистана с Афганистаном - свои сложности, хотя устанавливать контакты с талибами Ташкент пробовал еще в конце 1990 годов. Сейчас же - в октябре 2024 года - Узбекистан заключил с афганским правительством соглашения на сумму $1,15 млрд в сфере энергетики, а также добычи золота и меди. Тогда же Кабул и Ташкент согласовали геологические изыскания нефтегазового региона, расположенного на территории Афганистана и Таджикистана, а также геологоразведку месторождений золота, меди и железа. Кроме того, планируется строительство тепловой электростанции мощностью 120 МВт и геофизические исследования углеводородных ресурсов на участке Тути-Майдон.

В то же время есть проблемы с каналом "Коштепа", который будет отбирать воду из Амударьи для сельскохозяйственных нужд Афганистана. Первый этап строительства канала талибы завершили в ноябре 2023 года. Однако еще в сентябре того же года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев высказался о канале: "Его ввод может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии".

В июне прошлого года международный эксперт по природным ресурсам и экономике Риекс Бош рассказал узбекским СМИ:

"Талибан" планировал направить в канал 20% воды Амударьи. Если это будет сделано, Хорезму и Каракалпакстану придется сократить водопользование из Амударьи на 50%".

При этом талибы отказывались вести переговоры по каналу с соседями.

Однако вскоре "Талибан" все же решился на создание совместной делегации по строительству канала. Первые две встречи уже прошли - в Кабуле и Мазари-Шарифе. Третья встреча должна была пройти в ноябре прошлого года в Ташкенте. Однако до сих пор непонятно, состоялась она или нет. Тем не менее, на мартовских переговорах 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов заявил: "Узбекистан заинтересован в использовании Афганистаном потенциала Амударьи и готов оказать техническую помощь для проекта канала "Коштепа" и современных ирригационных систем…".

Что касается Казахстана и Кыргызстана, то первый вывел "Талибан" из списка террористов в июне, а второй - в сентябре прошлого года. У Туркменистана контакты с талибами были даже тогда, когда американцы с ними воевали. В феврале 2021 года Ашхабад посетила делегация талибов во главе с представителем политического офиса и переговорной команды "Талибана" Мохаммадом Сухаилем Шахином (сейчас он - временный поверенный в делах посольства Афганистана в Катаре). Шахин на встрече поблагодарил Туркменистан за многолетнее сотрудничество с афганским народом и выразил надежду, что оно будет продолжаться и впредь…

Все более очевидно, что интерес в мирном Афганистане есть у всех стран Центральной Азии, а также России, Китая и Индии. У последней - как минимум, потому, что ей надо увеличивать товарооборот со странами Центральной Азии и далее с Россией. Которому до сих пор мешала война в Афганистане, как транзитной стране. Центральная Азия тоже заинтересована в индийских товарах. Поэтому во всех государствах на пути следования индийских товаров есть понимание, что с "Талибаном" договариваться придется, даже если не хочется.

Тем более, что "Талибан" в очередной раз подтвердил историко-геополитическую максиму последних 80 лет: как государство, Афганистан не представляет никакой угрозы своим соседям. А вот территория Афганистана - дело другое: угрозы оттуда будут всегда. Как минимум, до тех пор, пока сами талибы не наведут порядок в своем эмирате.

Источник - asiais.ru
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