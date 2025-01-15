Полномочия глав махаллей в Узбекистане продлены до пяти лет

14:54 16.01.2025

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердила в окончательном чтении законопроект, целью которого является оптимизация функционирования системы руководства махаллей. Главным нововведением документа стало продление срока полномочий глав махаллей с трех до пяти лет. Парламентарии считают, что данное решение обеспечит устойчивость и преемственность в работе органов территориального общественного самоуправления.



Законопроект также регламентирует процедуру выборов руководителей махаллей на пятилетний период в случаях преждевременного сложения полномочий. Ранее эти вопросы находились в ведении Кенгаша Сената Олий Мажлиса. Теперь же прерогатива проведения выборов делегируется Кенгашу Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашам народных депутатов областей и города Ташкента. Аналогичное перераспределение компетенций происходит и в отношении комиссий, содействующих организации и проведению выборов глав махаллей. Данные функции отныне будут исполняться соответствующими комиссиями Каракалпакстана, областей и города Ташкента.



Кроме того, законодательная инициатива предусматривает переименование советов по координации деятельности органов самоуправления граждан. Взамен будут учреждены советы по поддержке махаллей Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Эта трансформация акцентирует проактивную роль советов в развитии местного самоуправления и оказании социальной помощи населению.



Депутаты Законодательной палаты убеждены, что принятие законопроекта улучшит работу председателей махаллей и повысит качество функционирования избирательных комиссий. Расширение компетенций местных органов власти, согласно прогнозам, позитивно повлияет на оперативность решения локальных вопросов и усилит ответственность советов поддержки махаллей Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов за организацию и проведение выборов.



Еще одним ожидаемым результатом принятия данного законопроекта является своевременное проведение выборов на освободившиеся должности глав махаллей. В целом, законопроект направлен на консолидацию института махаллей как значимого звена системы местного самоуправления в Узбекистане.



Мурад Тешабаев

Корреспондент "UPL.UZ"

15-01-2025