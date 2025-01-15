"неКАРАтэ" назвал профессиональный бокс Узбекистана "позором"

14:56 16.01.2025

Профессиональный бокс Узбекистана назвали "позором"



Автор Youtube-канала "неКАРАтэ" резко высказался о выступлениях узбекистанских боксеров на профи-ринге, сообщает Sports.kz.







- Мне говорят: "А чего ты на узбекских боксеров наезжаешь?". Ну так они проигрывают. На кого мне еще наезжать? Просто плеяда прос**нных боев: Меликузиев, Мадримов, Ахмадалиев... Да все они прос**ли. Просто прос**ли. Холматов прос**л - вообще позорно. И что после этого говорить, что они чемпионы? Я еще два с половиной года назад говорил о проблемах профессионального бокса Узбекистана. Они не будут чемпионами. У них нет института чемпионства, когда нужно повторять опять то, чего ты добился. Альварес - чемпион, Иноуэ - чемпион, Кроуфорд - чемпион, Усик - чемпион, Ломаченко - чемпион. В Узбекистане таких чемпионов нет, не было и не будет в ближайшие лет десять, - говорит автор канала.



