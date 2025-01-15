Бизнесмен из Таджикистана планирует построить в Узбекистане хранилище сжиженного газа

15:10 16.01.2025

15 января 2025



Предприниматель из Таджикистана Хайриддин Бобоев планирует построить в Бешарыкском районе Ферганской области Узбекистана хранилище сжиженного газа на 2000 тонн за собственные средства.



Проект предусматривает поставку газа для автомобилей, соцобъектов и населения.



Решение о дальнейшем сотрудничестве примут после выбора участка для строительства.