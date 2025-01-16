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|Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны Кыргызстана
15:12 16.01.2025
Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с частью 8 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шадыканов Владимир Жумалиевич назначен заместителем министра обороны Кыргызской Республики.
16.01.2025