Афганские иноагенты узнали о планах властей запретить изображения животных

17:08 16.01.2025

СМИ узнали о планах властей Афганистана запретить изображения животных



15 Января (15 Раджаб)



В Афганистане начали запрещать книжным издательствам и СМИ печатать изображения живых существ, пишет онлайн-издание "Hast-e Sobh".



Утверждается, что такой запрет, предусматривающийся законом о нравственности, уже действует провинциях Дайкунди и Панджшир. Издание предполагает, что вскоре мера будет распространена на всю страну.



Стоит отметить, что газета "Hast-e Sobh" резко критикует решения сформированного "Талибаном"* правительства. Около трех лет назад оппозиционное издание было закрыто за "антигосударственную пропаганду", и с тех пор вещает с зарубежных серверов.



Ранее стало известно о запрете в Афганистане книги "Китаб ат-Таухид", считающейся настольной у сторонников "ваххабизма". *Запрещенная в России террористическая организация