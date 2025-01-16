Рустам Эмомали запросил проверку финансовой деятельности администрации Душанбе

17:12 16.01.2025

16 января 2025



Для обеспечения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Председатель города Душанбе Рустам Эмомали направил запрос в Счетную палату Республики Таджикистан.



Целью является проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности городской администрации за 2024 год.



Как сообщает пресс-служба администрации города, данная инициатива направлена на укрепление системы контроля за целевым расходованием бюджетных средств, повышение эффективности работы органов местного самоуправления и обеспечение открытости для граждан.



Проведение аудита позволит выявить возможные нарушения в финансовой деятельности и разработать рекомендации для их устранения, подчеркнули в администрации.



Эксперты отмечают, что запрос на проверку свидетельствует о стремлении к повышению уровня ответственности и открытости со стороны руководства города Душанбе.