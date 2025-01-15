|Делегации Кыргызстана и Таджикистана обсудили предотвращение провокационных действий среди граждан приграничных зон
17:15 16.01.2025
Turmush - В Баткене 15 января прошла встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана.
Об этом сообщила пресс-служба Баткенской районной госадминистрации.
По ее данным, кыргызстанскую делегацию возглавил аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев, а таджикистанскую - глава Исфаринского района Баховаддин Баходурзода. Встреча состоялась близ
КПП "Кызыл-Бел". Присутствовали представители силовых структур с обеих сторон.
Обсуждались вопросы границ, правопорядка, ирригации и строительных работ в приграничных территориях.
Также на повестке были вопросы взаимодействия в вопросах противодействия контрабанде.
Кроме того, темой переговоров стало предотвращение различных провокационных действий и призывов среди граждан приграничных территорий обеих стран.