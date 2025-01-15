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Делегации Кыргызстана и Таджикистана обсудили предотвращение провокационных действий среди граждан приграничных зон
17:15 16.01.2025

Turmush - В Баткене 15 января прошла встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Об этом сообщила пресс-служба Баткенской районной госадминистрации.

По ее данным, кыргызстанскую делегацию возглавил аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев, а таджикистанскую - глава Исфаринского района Баховаддин Баходурзода. Встреча состоялась близ

КПП "Кызыл-Бел". Присутствовали представители силовых структур с обеих сторон.

Обсуждались вопросы границ, правопорядка, ирригации и строительных работ в приграничных территориях.

Также на повестке были вопросы взаимодействия в вопросах противодействия контрабанде.

Кроме того, темой переговоров стало предотвращение различных провокационных действий и призывов среди граждан приграничных территорий обеих стран.

Источник - turmush.kg
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