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QazaqGaz будет искать газ в Казахстане и Туркменистане вместе с ADNOC из ОАЭ
17:17 16.01.2025

Жанболат Мамышев
Старший корреспондент отдела Business News
15 января 2025

Председатель правления QazaqGaz ("дочка" "Самрук-Казыны") Санжар Жаркешов обсудил с исполнительным вице-президентом по международному развитию Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC, ОАЭ) Мохаммедом Аль-Арьяни сотрудничество по геологоразведке в Казахстане и Туркменистане.

"Сегодня в Абу-Даби провели плодотворную встречу с исполнительным вице-президентом по международному развитию Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Мохаммедом Аль-Арьяни. Обсудили вопросы сотрудничества в совместных геологоразведочных проектах в Казахстане и Туркменистане. Мы видим большие перспективы для сотрудничества с ADNOC и выражаем готовность к эффективному использованию потенциала в данной области", - сообщил Жаркешов в своем Instagram.

По его словам, QazaqGaz готов предложить ADNOC прозрачные и конкурентоспособные условия и предоставить доступ к перспективным участкам. Глава казахстанской газовой компании считает, что этот шаг может стать основой для укрепления двустороннего сотрудничества.

В рамках официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в 2024 году QazaqGaz и Туркменгаз подписали стратегическое соглашение о развитии газовой отрасли.

"В наших планах участие в разработке газовых месторождений в Туркменистане, в том числе супергигантского газонефтяного месторождения Галкыныш", - написал Жаркешов.

Туркменистан может начать экспорт своего газа в Казахстан, сообщил в марте 2024 года бывший президент Туркменистана, национальный лидер туркменского народа, председатель халк маслахаты Туркменистана, член совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, Туркменистан, являющийся одним из крупнейших производителей энергоресурсов, готов поставлять их в братские страны и увеличивать объемы таких поставок.

В настоящее время республика экспортирует электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан. Кроме того, есть планы по реализации при участии этих республик крупных проектов по отправке туркменского природного газа в восточном направлении. Бердымухамедов отметил, что Туркменистан считает необходимым создать эффективную, надежную и самодостаточную модель партнерства в общих нестабильных условиях мировых энергетических рынков, которая обеспечит растущие энергетические потребности соседних государств.

Туркменский газ поставляется через три нитки газопровода Туркменистан – Китай через Узбекистан и Казахстан. Туркменистан поставляет 40 млрд кубометров газа в год при мощности газопровода в 55 млрд кубометров. Остальные 15 млрд кубометров могут использовать для экспорта своего газа в Китай Узбекистан и Казахстан.

При обеспечении юга Казахстана газом QazaqGaz сотрудничает с узбекской стороной. Газ с западных месторождений по соглашению с Узбекистаном прокачивается через Каракалпакстан на юг Казахстана. В свою очередь, Казахстан прокачивает узбекский газ для обеспечения топливом Ташкента. Соответствующее соглашение в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ташкент было продлено до конца 2025 года.

За этот период, до 2026 года, Казахстану необходимо успеть построить вторую нитку газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент мощностью 15 млрд кубометров в год. Мощность второй нитки будет возрастать последовательно. В частности, при запуске первой нитки ее мощность составляла 4 млрд кубометров газа в год. Сначала туда принимался газ с актюбинских месторождений, потом с западных. Затем строились компрессорные станции, с помощью которых мощность нитки была доведена уже до 15 млрд кубометров газа в год.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в октябре 2022 года на брифинге в Акорде, что совместно с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли. По итогам переговоров QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракт по импорту туркменского газа. Токаев отметил заинтересованность в заключении долгосрочного соглашения и готовность нарастить объемы импорта туркменского газа до 1,5 млрд кубометров в год.

Источник - kz.kursiv.media
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