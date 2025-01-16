В Жогорку Кенеше недовольны работой Минцифры

17:19 16.01.2025

Четверг, 16 января 2025



В ближайшее время вопрос рассмотрят в парламенте



Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня на заседании парламента отметил значительное отставание страны в вопросе цифровизации.



"В настоящее время, когда весь мир развивает цифровые сервисы, услуги, у нас этот процесс идет очень медленно. Поэтому нам необходимо рассмотреть эту ситуацию как приоритетную, обсудить, как в республике осуществляется цифровизация, каково состояние дел в столице и в регионах, и принять соответствующее решение", - сказал торага.



Также Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнув, что множество граждан, в том числе и депутаты, высказывают недовольство работой Министерства цифрового развития, сообщил о рассмотрении в ближайшие дни данного вопроса в стенах парламента.