|Узбекистан создаст иностранцам благоприятные условия для добычи урана
17:22 16.01.2025
14 января 2025 / ИА Красная Весна
Благоприятные условия иностранным компаниям для добычи урана и важнейших сырьевых ресурсов готов создать Узбекистан, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает 14 января пресс-служба президента Узбекистана.
"Наш регион богат огромными запасами урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов. В этом направлении мы готовы предоставить нашим иностранным партнерам самые благоприятные условия", - сказал Мирзиеев.
В своем выступлении Мирзиеев рассказал о развитии и перспективах "зеленой" энергетики в Узбекистане и подчеркнул, что власти страны заинтересованы в реализации всех возможностей Узбекистана.
"Мы заинтересованы в совместной реализации огромного потенциала Центральной Азии в области солнечной, водной и ветровой энергии, а также производства „зеленого" водорода. По предварительным расчетам, только в Узбекистане имеется потенциал для производства 500 гигаватт солнечной, 100 гигаватт ветровой и 10 гигаватт гидроэнергии", - сказал Мирзиеев.
Напомним, Узбекистан является одним из производителей уранового сырья. Соседний Казахстан занимает четвертое место в мире по добыче урана. На сегодняшний день обе страны испытывают серьезные проблемы в генерации и передаче электроэнергии. Узбекистан в последние годы ведет активную работу в развитии солнечной и ветровой энергетики.
"Мы ввели в эксплуатацию 5 объектов по производству электроэнергии общей мощностью 1,5 гигаватта. Кроме того, будут реализованы 3 проекта по созданию генерирующих мощностей в 1,6 гигаватта, построены системы хранения энергии емкостью около 520 мегаватт-час", - сказал Мирзиеев.
Однако с развитием атомной энергетики в Узбекистане и Казахстане большие проблемы. Местные лоббисты под вывесками экологов и неправительственных организаций активно мешают проводить независимую политику в этом направлении, стремясь прежде всего выдавить Росатом из региона. Так, проект строительства АЭС в Джизакской области на 2,4 ГВт после многолетней заморозки был реализован в виде покупки шести реакторов РИТМ мощностью 55 МВт каждый.