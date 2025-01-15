Узбекистан создаст иностранцам благоприятные условия для добычи урана

17:22 16.01.2025

14 января 2025 / ИА Красная Весна



Благоприятные условия иностранным компаниям для добычи урана и важнейших сырьевых ресурсов готов создать Узбекистан, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает 14 января пресс-служба президента Узбекистана.



"Наш регион богат огромными запасами урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов. В этом направлении мы готовы предоставить нашим иностранным партнерам самые благоприятные условия", - сказал Мирзиеев.



