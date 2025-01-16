Нацбанк Кыргызстана заявил о стабильности банковской системы на фоне санкций против "Керемет банка"

17:27 16.01.2025

Нацбанк заявил о стабильности банковской системы Кыргызстана на фоне санкций против "Керемет банка"



by Азиза Капар кызы

16 янв. 2025



Нацбанк заявил о стабильности банковской системы Кыргызстана на фоне санкций против "Керемет банка"



Нацбанк прокомментировал состояние банковского сектора Кыргызстана на фоне распространяющейся информации о возможных санкциях в отношении одного из комбанков Кыргызстана.



По данным регулятора, банковская система страны остается стабильной, с достаточным уровнем капитала и ликвидности, что позволяет ей устойчиво реагировать на внешние риски.



Также все коммерческие банки работают в штатном режиме и продолжают предоставлять услуги своим клиентам без перебоев. Внутренний валютный рынок также сохраняет стабильность.



Сообщается, что Нацбанк активно работает над минимизацией потенциальных негативных последствий санкций и поддержанием финансовой стабильности. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков, кредиторов и сохранения устойчивости банковской системы.



Напомним, что Минфин США включил "Керемет банк" в санкционный SDN-лист (список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) за участие в схеме обхода санкций, организованной совместно с российскими властями и "Промсвязьбанком".



Согласно информации OFAC, "Керемет банк" с лета 2024 года помогал проводить трансграничные переводы от имени "Промсвязьбанка", который с 2022 года находится под санкциями США за поддержку оборонной промышленности России. Также сообщается, что в 2024 году контрольный пакет акций "Керемет банка" был продан компании, связанной с российским олигархом, что усилило роль банка в осуществлении схем обхода международных ограничений.