Знает ли молодежь Кыргызстана, кто такой Ормон хан?

17:52 16.01.2025

Извинился за смерть Кенесары хана: в Кыргызстане певца обвинили в казахстанской пропаганде



Артем Волков

14 января 2025

https://orda.kz/



Кайрата Примбердиева раскритиковали за то, что он попросил прощения у казахов за смерть Кенесары хана, сообщает Orda.kz.



Об исторических событиях кыргызстанский артист высказался в интервью одному из казахстанских СМИ. Примбердиев выразил сожаление о прошлом и извинился за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.



"Так получилось, что наш Ормон-хан был вынужден убить Кенесары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу, реально. Мы должны получить голову Кенесары хана и прочитать Коран, достойно отпустить обиду",

сказал в интервью певец.



Из-за своего высказывания певец попал под критику. Его обвинили в пропаганде Казахстана.







"Было бы хорошо, если бы мы научились смотреть на историю кыргызов нашим, кыргызским взглядом. Сейчас то время, когда молодежь смотрит на некоторые ситуации под чужим углом, подвергаясь пропаганде других стран. Вот заслуженный артист КР Кайрат Примбердиев заявил, что Ормон хан совершил неправильные действия, и попросил прощения за это. Представьте себе, это говорит заслуженный артист. Я не хочу его обвинять, так как это казахстанская пропаганда. Там десятки художественных и документальных фильмов снимают. Во всех социальных сетях есть их отрывки. Поэтому наша молодежь и певцы смотрят их и стесняются за Ормон хана, который защищал наши земли",

приводит слова чиновника издание 24.kg.



Марат Тагаев заявил, что Кыргызстану тоже нужно снимать исторические фильмы, чтобы молодежь знала свое прошлое.



После шквала критики Примбердиев объяснил, что возникло недопонимание. Он утверждает, что его слова были вырваны из контекста.



"Я говорил искренне и от души, но некоторые фразы, вырванные из контекста, вызвали недопонимание. В интервью я рассказывал об исторических событиях, связанных с Кенесары ханом и Ормон ханом. Я извинялся как человек, которому важно примирение наших народов",

говорит артист.



Примбердиев добавил, что в ближайшее время будет опубликована полная версия его интервью.