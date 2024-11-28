В ЦентрАзии самый популярный Instagram у младшего зятя президента Узбекистана - Отабека Умарова

20:47 16.01.2025

Интересная находка…



Решил посмотреть самые популярные аккаунты людей в социальных сетях в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Однако, наткнулся на очень интересный момент. Например, лишь один человек имеет число подписчиков выше 10 млн человек, правда эта цифра составляет 39,4 млн пользователей.



Рассмотрим число пользователей Instagram и население стрех стран:



Казахстан - около 12,5 млн (20 млн человек)

Узбекистан - около 8-10,5 млн (36,6 млн человек)

Кыргызстан - 2,3 млн (7,1 млн человек)



