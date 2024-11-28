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Четверг, 16.01.2025
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В ЦентрАзии самый популярный Instagram у младшего зятя президента Узбекистана - Отабека Умарова
20:47 16.01.2025

Интересная находка…

Решил посмотреть самые популярные аккаунты людей в социальных сетях в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Однако, наткнулся на очень интересный момент. Например, лишь один человек имеет число подписчиков выше 10 млн человек, правда эта цифра составляет 39,4 млн пользователей.

Рассмотрим число пользователей Instagram и население стрех стран:

Казахстан - около 12,5 млн (20 млн человек)
Узбекистан - около 8-10,5 млн (36,6 млн человек)
Кыргызстан - 2,3 млн (7,1 млн человек)



Однако, в Узбекистане всего 24,6% людей пользуются социальными сетями, но самый популярный человек в Instagram живет именно там. Аккаунт младшего зятя Шавката Мизриеева, замглавы охраны президента Узбекистана - Отабек Умаров, у него 39,4 млн подписчиков в Instagram.

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Отабек Умаров покинул пост заместителя руководителя СБП
28.11.2024

Государственный служащий и спортивный функционер Отабек Умаров, который ранее был назначен заместителем главы НОК, покинул пост заместителя руководителя Государственной службы безопасности президента.

Отабек Умаров покинул пост замруководителя Государственной службы безопасности Президента. Об этом "Взгляд.uz" сообщил источник в компетентных службах.

Напомним, что 25 ноября на должность председателя Национального олимпийского комитета выдвинута и единогласно избрана кандидатура Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. Также Генеральная ассамблея избрала Отабека Умарова на должность первого заместителя председателя НОК.

Кроме того, 15 декабря 2020 года на заседании исполнительного комитета Oлимпийского совета Aзии (ОСА) в Омане Отабек Умаров был избран заместителем президента этой организации. Узбекистан впервые получил право предложить своего представителя на пост замглавы ОСА в связи с предстоящим проведением молодежных Азиатских игр в республике.

В 2001 году Отабек Умаров с отличием окончил физико-математический лицей № 32 в Коканде. Затем он поступил на факультет менеджмента Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, где в 2009 году успешно защитил магистерскую диссертацию.

После окончания Ташкентского института текстильной и легкой промышленности в 2005 году Отабек Умаров начал работать в зарубежных структурах АК "Узавтосаноат". Он прошел путь от менеджера до заместителя генерального директора ООО "УзАвто Одесса" - официального дилера грузовых фургонов и шасси Iveco Daily.

В 2007 году Отабек Умаров решил продолжить образование в Узбекистане и перешел на должность ведущего специалиста в штаб-квартире холдинга (2007-2011).

С 2013 по 2015 год Отабек Умаров обучался в магистратуре Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог по специальности "Автомобильное хозяйство".

В 2012 году Отабек Умаров был назначен на пост вице-президента "УзАвто Корея" и переехал в Сеул, где проработал до 2016 года.

С января 2017 года Отабек Умаров стал сотрудником, а с января 2018 года - заместителем руководителя Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

С 2007 года женат на дочери президента Узбекистана Шахнозе Шавкатовне Мирзиеевой. Пара воспитывает трех детей.

Источник - vzglyad.uz
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