ВС РФ продолжают наступление за Курахово – итоговая сводка Readovka за 16 января

22:48 16.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 января в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать силы противника в зоне оперативного окружения западнее Курахово. Украинский писатель и военный Лещенко прямо обвинил командование ВСУ в бессмысленной гибели большей части личного состава мотопехотных и механизированных частей. Великобритания и Украина заключают договор о вековом сотрудничестве.



Зимняя охота



