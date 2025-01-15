|ВС РФ продолжают наступление за Курахово – итоговая сводка Readovka за 16 января
22:48 16.01.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 января в разрезе СВО. Русские войска продолжают ликвидировать силы противника в зоне оперативного окружения западнее Курахово. Украинский писатель и военный Лещенко прямо обвинил командование ВСУ в бессмысленной гибели большей части личного состава мотопехотных и механизированных частей. Великобритания и Украина заключают договор о вековом сотрудничестве.
Зимняя охота
Город Курахово освобожден, а значит, что именовать оперативное направление стоит по-новому. Учитывая то, что это юг ДНР, а далее идут Запорожье и южная граница Днепропетровской области, было бы справедливым назвать направление Южно-Донбасским. Битва за город Курахово успешно завершена русскими войсками. А вот бои за остатки территории, которые входили в одноименный оборонительный район ВСУ, еще продолжаются. В настоящий момент украинские подразделения находятся в мешке, протянувшемся от берегов реки Сухие Ялы на юге и до реки Волчья на севере. С мест поступают кадры, на которых видно, что между этими водными артериями на позициях еще присутствуют солдаты противника, уже начинающие сдаваться в плен. Это означает, что, несмотря на наличие тропы на запад по южному берегу Волчьей, не все силы неприятеля решаются "бросать монетку" и рисковать жизнью в сомнительной попытке пробиться.
Таким образом, эта зона продолжает представлять собой территорию, насыщенную подразделениями ВСУ. Какие-то опорные пункты противника готовы сдаваться по первому предложению, а какие-то пытаются оказывать сопротивление и уничтожаются.
А тем временем части ВС РФ, действующие на северном берегу реки Волчья, продолжают двигаться в западном направлении. Так, начались бои за село Андреевка. Этот населенный пункт давал надежду противнику на возможность "проскочить" по береговой линии Волчьей, укрываясь в складках местности от убийственного огня. Кроме того, ВКС РФ уничтожили автомобильный мост через речной водоотвод у села Константинополь. Это также минимизирует шансы ВСУ увести технику на запад. Погодные условия в указанной местности исключают возможность движения колесных машин вне сети дорог, поскольку по сырым черноземам пройти может только гусеничная техника и то не в 100% случаев.
Действия ВС РФ, которые сосредотачивают на данный момент усилия именно севернее реки Волчья, говорят о том, что план по захлопыванию капкана для ВСУ продолжает реализовываться. Ведь украинские войска попали в ловушку на своих позициях еще в декабре. Сейчас выполняется задача по лишению противника вообще каких-либо, даже теоретических возможностей по отходу на запад. Важно понимать, что украинские силы там не могут получать снабжение, поэтому пребывание их на позициях прямо зависит от возможности оказывать сопротивление. Как только она будет исчерпана, то стоит ожидать хаотичных попыток неприятеля пробиться на запад, даже невзирая на риски. Поэтому овладение хотя бы частью села Андреевка является приоритетной задачей на данный момент. Более того, "полная закупорка" попросту избавит от необходимости вести бои с фактически окруженными подразделениями противника. Им деваться будет некуда, запас боеприпасов, топлива и прочих критических наименований будет быстро исчерпываться, а командованию незалежной нечем будет деблокировать окруженцев.
Убитые рода войск
Украинский писатель и военнослужащий ВСУ Сергей Лещенко с псевдонимом Сайгон в пух и прах разнес киевское командование на своей странице в соцсети X. Он констатирует, что глупость высших военных чинов привела к острейшему дефициту людей в мотопехотных и механизированных частях ВСУ.
"До 75% пехоты ВСУ командиры угробили в тупых банзай-атаках на кусты, не подумав о завтра, а теперь все начали плакать о нехватке людей", – негодует Лещенко (Сайгон).
Он также в своем обращении поднимает вопрос о перспективах украинских 18-летних, мобилизация которых весьма вероятна, учитывая острейший дефицит людей в ВСУ.
"Теперь хотите детей призвать? Шоб дядям, которые на "блатной педали" ходят павлинами со справками в карманах и крепостью в кошельках было не страшно ходить по рестикам, да? А кто этих детей подготовит? А где этим детям взять сержантов? А где им взять нормальных взводных, ротных и комбатов? Или вы их призовете, чтоб за год угробить по посадкам, как угробили "старую пехоту"", – задается вопросом украинец.
Причем военный поднимает весьма болезненный и, возможно, самый существенный кадровый вопрос – откуда профильные управления ГШ ВСУ собираются брать квалифицированный младший комсостав. Ни много ни мало, но именно сержанты и младшие офицеры являются становым хребтом боеспособности и боевой эффективности общевойсковых подразделений. Ведь они отвечают не только за руководство отделениями, взводами или при необходимости даже ротами. Младший комсостав обязан постоянно заниматься подготовкой солдат, сохранением благоприятного климата в подразделениях. В конечном итоге это выражается в том, насколько воинский коллектив в состоянии нормально выполнять боевые задачи. Во многих армиях мира сержантский состав именуется "душой армии", что справедливо, ведь он – связующее звено между офицером и солдатом. Именно толковый сержант или "уорент-офицер" (аналог звания прапорщик в ВС РФ) в состоянии сделать командный и рядовой сегмент подразделения единым целым.
Однако учитывая то, что в ВСУ не просто дефицит людей, а дефицит командиров младшего звена, то украинские войска испытывают серьезнейшие трудности. Это систематическая гибель личного состава, когда ее можно было избежать, это многочисленные случаи дезертирства – в том числе из-за того, что ВСУ больше тянут на "трудовую колонию", нежели чем на вооруженные силы. Атмосферу в подразделениях задают совсем деструктивные вещи.
Лещенко справедливо негодует о том, во что превратятся части, сформированные из вчерашних школьников. Его сообщение без тени сомнений можно назвать сигналом тревоги за будущее украинской молодежи, которая в случае попадания в ВСУ будет также бездарно забита, равно как и названный Лещенко процент старого состава описываемых родов войск.
А касательно старшего комсостава в ВСУ, о дефиците которого говорит "Сайгон", беспокоится уж точно ему не стоило бы. Забитая пехота – это как раз дело рук старшего офицерского состава, представители которого в украинских подразделениях не появляются, солдаты в лицо их не знают, а они, соответственно, не знают своих подчиненных. Но зато отдать приказ о наступлении в один конец они всегда горазды. Нельзя не вспомнить историю, когда военнопленный из 97-го мехбата 60-й ОМБр ВСУ во время беседы с нашими военными при демонстрации ему фото командования батальона не узнал ни одного офицера. Украинский солдат ни разу их не видел.
Сто лет хозяйского сапога. Британия и Украина заключают договор о вековом сотрудничестве
Великобритания и Украина, как сообщает The Guardian, готовы подписать договор о партнерстве сроком ни много ни мало на сто лет. Что, собственно, происходит?
Многие, вероятно, помнят, как Владимир Зеленский предлагал Западу в обмен на союз против России использовать украинских солдат как "аскари", разрабатывать недра Украины, словом, "приходите и владейте нами". Судя по настрою британцев, призыв услышан.
Они, конечно, не слабоумные, поскольку понимают, что в текущих границах (и тем более в границах 1991 года) Украины уже не будет. Однако британцы также полагают, что останется много чего. Территория с десятками миллионов (все еще) населения, природными ресурсами, сохранившимися предприятиями – между прочим, Украина до сих пор располагает несколькими АЭС, пахотными землями – не считая прочего. Британия осваивается на территории своей новой колонии. Что характерно, в сливах по поводу проектов размещения европейских военных контингентов на территории незалежной фигурируют именно англичане. Это, собственно, Ост-Индская компания. Украине предстоит собственной подписью скрепить продажу себя в колонии. Что, кстати, будет означать не только экономическую эксплуатацию. Территория, где можно проворачивать наказуемые в других местах сделки, где можно ставить эксперименты, от социальных до медицинских, куда можно выносить вредные производства – это всегда неплохо. А такая крупная и относительно развитая – тем более.
Можно поздравить Украину. Она потужно боролась и в итоге здобула. Впрочем, не все, что сейчас под контролем Киева, останется у него в ближайшее время.
Вчера, 15 января, главным событием дня стал прорыв ВС РФ последней подготовленной оборонительной линии противника на западном фланге Покровской агломерации.