"Стражем Балтики" может быть только Россия, а западных "сторожей" надо гнать мокрыми тряпками, - Александр Широкорад

00:18 17.01.2025

Неукротимая ярость русского буксира способна лишить моряков НАТО остатков воли

"Стражем Балтики" может быть только Россия, а западных "сторожей" надо гнать мокрыми тряпками



Александр Широкорад



О входе натовских кораблей в Финский залив "Свободная Пресса" уже писала. И говорила, что это чревато серьезными неприятностями, вплоть до начала боевых действий. Но давайте разберемся с натовской операцией "Страж Балтики" с исторической точки зрения - что супостаты делать вправе (и почему), а за что сразу могут схлопотать.



Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что капитаны торговых кораблей должны осознавать, что при необходимости могут быть применены такие меры реагирования, как высадка на борт судна, конфискация и арест.



Согласно же морскому праву, любые действия против торговых судов в нейтральных водах - незаконны.



Что же делать? Для начала разобраться, как мы получили такой беспредел на Балтике. Главный виновник - государственный преступник Михаил Горбачев, давший независимость прибалтийским странам без всяких условий, в ущерб жизненным интересам России.



17 марта 1991 года состоялся референдум, когда 76,43% принявших в нем участие граждан высказались за сохранение обновленного СССР.



А еще раньше, 3 апреля 1990 года, Верховный Совет СССР принял закон, объявляющий юридически ничтожными декларации Верховных Советов прибалтийских республик об аннулировании вхождения в СССР и вытекающих из этого последующих решений.



И вот 6 сентября 1991 года М.С. Горбачев подписал постановления Государственного Совета СССР №№ ГС-1, ГС-2, ГС-3 о признании независимости республик Латвии, Литвы, Эстонии.



Нет никаких сомнений, что подписанные Горбачевым постановления не соответствовали ни Конституции СССР, ни Закону СССР от 03 апреля 1990 года № 1409−1 "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР".



То есть можно констатировать, что президент СССР действовал в этом вопросе с нарушением формальных требований Конституции СССР, а также соответствующих законов.



Иными словами, действовал незаконно. Ведь в республиках Латвии, Литве и Эстонии не проводились референдумы по поводу выхода из СССР, они были подменены или опросом населения, или голосованием за независимость республик. Не был установлен и переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.



Кроме того, Государственный Совет под руководством Горбачева превысил свои полномочия и принял решение по вопросу, относящемуся к компетенции Верховного Совета СССР.



Вспомним, что развод Англии и ЕС занял 5 лет жестких переговоров. А тут - "Кемска волость? Забирайте! Государство не обеднеет!" А эта конкретная "Кемска волость" - сухопутные коммуникации в Калининград и свобода судоходства в Финском заливе. Петр Великий прорубил окно в мир, а Горбачев дал возможность чухонцам издеваться над Россией прямо на подоконнике.



Но ведь Горбачев давно мертв, ему все равно. Зато процесс над ним его живыми подельниками нужен десяткам миллионов униженных, ограбленных и ставших "негражданами" россиян. А, кроме того, процесс над Горбачевым покажет Западу, что прежней России нет и никогда более не будет. А есть другая страна, которая помнит все унижения и оскорбления, нанесенные Западом, и в любой момент готова ответить на любое нападение.



18 октября 1996 года Финляндия и Эстония разделили между собой всю центральную и западную части Финского залива. России же они выделили для прохода судов и пролета самолетов узенький коридор длиной около 150 км и шириной от 4 до 10 км.



Финский залив мелководен, но очень опасен для судоходства из-за сильных штормов, мелей, подводных скал и сложной ледовой обстановки с декабря по апрель. И вот сейчас отклонится самолет или корабль на несколько десятков метров от этого коридора, и уже летят грозные ноты.



Так что же сейчас делать с натовскими кораблями в Финском заливе? Да осмеять их - сделать шутами гороховыми! Пусть ходят, но никого не задевают.



Повторяю, они не имеют права даже предъявлять каких-либо требований к торговым судам и тем более стрелять. Даже если капитан судна в ответ на наглое требование пошлет их к их чухонской маме.



А если они попытаются высадить вертолетный десант на торговое судно? Пугануть их сигнальными ракетами и лазерами, начиная от бытовых и далее, прецеденты были. А если все-таки высадятся? Ждать российского вертолета со спецназом. Благо, тут не Индийский океан, а маленький Финский залив, все рядом. Высадятся наши, набьют натовцам лица - всего-то дел!



Конвоирование торговых судов в Финском заливе можно решить дешево и сердито - мобилизовать полдюжины портовых буксиров, поднять на них Андреевские флаги и посадить на борт десяток-два морпехов с 12,7-мм пулеметами "Корд".



Главная же сила буксира - в прочном корпусе. А кто не знает, пусть поинтересуется, что творили наши портовые буксиры в Севастополе в марте 2014 года с армадой "Украинской державы".



Поставят натовцы свой корабль по курсу нашего торгового судна или начнут толкаться бортами, ну и получат удар форштевнем буксира. Да и спецназ с буксира легко высадить на захваченное вертолетным десантом судно.



Хватит демагогии о "красных линиях". Пора натовским пиратам предъявить прейскурант: цена высадки десанта на торговое судно - битые морды;



цена стрельбы по судну и конвоирующему его буксиру - попадание ракеты "Оникс" с обычной боевой частью;



цена массированного нападения на корабли Балтийского флота - удар ракетами со специальными небольшими боевыми частями 5−20 килотонн. Вполне достаточно, чтобы вся натовская флотилия пошла на дно.



5-я статья устава НАТО тут не работает. Сами открыли огонь - получили "ответку". Да и Дональд Трамп с Илоном Маском - не самоубийцы, и не захотят начинать термоядерную войну.