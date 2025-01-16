Луна включена в список уязвимых объектов культурного наследия

00:29 17.01.2025

Всемирный фонд памятников признал Луну уязвимым культурным объектом 2025 года



Tекст: Валерия Городецкая

16 января 2025



Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в список мировых объектов культурного наследия под угрозой из-за активной деятельности человека в космосе без протоколов сохранения.



В 2025 году в этот список вошли места, подвергающиеся влиянию таких глобальных факторов, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы, передает РИА "Новости". Помимо Луны, в новый список вошли 24 объекта, расположенных в 29 странах.



Как пояснила гендиректор WMF Бенедикт де Монтло, Луна была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы подчеркнуть необходимость признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли.



Особую ценность среди этих артефактов представляют видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск, оставленный астронавтом Баззом Олдрином. Эти предметы находятся под угрозой из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется "без надлежащих протоколов сохранения" культурного наследия, добавила де Монтло.



В список WMF 2025 года также вошли историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, пострадавший от землетрясений 2023 года, и система мощеных горных дорог в Андах, проложенная индейскими цивилизациями Южной Америки тысячи лет назад.



Ранее сообщалось, что Индия намеревается высадить своего космонавта на Луну в 2040 году, и это станет частью более широкой лунной программы страны.