 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Совет Улемов ДУМК Казахстана: Предписание шариата касательно квадроберства
14:00 17.01.2025

Совет Улемов ДУМК
muftyat.kz
16.01.2025

ПРЕДПИСАНИЕ ШАРИАТА КАСАТЕЛЬНО КВАДРОБЕРСТВА

Квадробер[1] – это те, кто, надевая маски, хвосты и уши, изображающие внешний вид (образ) животного, подражают действиям и повадкам животных и ведут образ жизни как воображаемые животные.

Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

"Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили"[2]. В следующем аяте сказано:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Мы создали человека в наилучшем образе"[3].

Следовательно, из этих аятов мы понимаем, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя. Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате[4].

Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего.

Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному.

РЕШЕНИЕ:
Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом.

Совет Улемов ДУМК

[1] Квадробика – произошло от сочетания слов "квадро" (четыре) и "аэробика". Это – негативная тенденция, распространившаяся среди детей и подростков. Основное значение – бег на четвереньках, как животные.
[2] Сура "аль-Исра", 70-аят.
[3] Сура "Ат-Тин", 4-аят.
[4] Имам Бухари № 5885.

Источник - ДУМК Казахстана
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