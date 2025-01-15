Наша война: память для Героев. Долг перед дедами и национальная история Казахстана, - Мурат Халилов

14:06 17.01.2025

Наша война: память для Героев

Мурат Халилов



15.01.2025



Долг перед дедами и национальная история Казахстана



Как выяснилось, в нашем обществе все же есть те, кто сомневается в необходимости празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной. С другой стороны, есть аспекты, которые должны "отредактировать" некоторые прежние составляющие таких празднеств, отойдя от идеологических и политических мотивов. В прошлый раз мы начали говорить на заданную тему, а сегодня продолжим ее. Надеемся, что это будет полезно сомневающимся и скептикам, а заодно и тем, кто слишком усердствует в так называемом "победобесии".



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Историческая справедливость



В прошлый раз мы акцентировали внимание на том, что в Казахстане готовятся обширные мероприятия к празднованию 80-летия Великой Победы. Некоторые из них будут проводиться совместно с Россией, и в этом, как нами было замечено, нет ничего негативного. Коротко говоря, не надо проецировать нынешний военный конфликт на Великую Отечественную, в которой мы победили только благодаря совместному подвигу - русских и украинцев, казахов и белорусов, молдаван и кыргызов, а также, безусловно, помощи союзников по антигитлеровскому блоку.



Мы говорили тогда и хотим подчеркнуть сейчас, что Казахстан - это отдельное независимое государство, и у нас свое отношение к Победе и к той самой "общей истории", поэтому в этом плане излишне привязываться к современной России, а обратить внимание на наше общее прошлое. В данном плане - к тому, что произошло 80 лет назад. Можно сколько угодно переписывать историю или даже скромно выделять одно, "забывая" о другом, но факт остается фактом - "большая война" была и остается одной из великих вех нашего прошлого, будь то история СССР или Казахстана.



В первую очередь никак нельзя говорить, что это была "не наша война". С исторической, идеологической и даже национальной позиции это в корне неверное суждение. Ведь, как минимум, нужно исходить из ситуации, сложившейся именно на тот период. При этом надо помнить, что большинство казахов, проявивших героизм во время ВОВ и навсегда вошедших в историю, были сиротами - детьми репрессированных или теми, кто выжил в годы Ашаршылыка начала 1930-х. Но, несмотря на то, что они, как и миллионы других, оказались прямыми или косвенными жертвами большевистского режима, наши пращуры - тогда 17-20-летние молодые парни и девушки - шли на фронт, чтобы встать на защиту Советской Родины. И не нам их судить.



В этом и заключается та самая историческая справедливость, о которой все говорят, но никто нормально сформулировать не может. То же самое, кстати, относится и к Туркестанскому легиону, многие бойцы которого при первой возможности переходили линию фронта, чтобы продолжить войну на нашей стороне, либо массово вступали в ряды партизан.



О национальной истории



Тут хорошо бы вспомнить и о том, что сам Казахстан стал поистине надежным тылом для большого фронта. Об этом говорилось и в те времена, и после войны, следует говорить и сейчас. В республику были эвакуированы заводы, учебные заведения, киностудии, театры. Многие из них продолжают работать и сейчас, принося пользу экономике, образованию и культуре страны.



Но не стоит забывать и о том, что более трети от 80 лет, прошедших со Дня Победы, мы живем как независимое государство. Именно на этом моменте акцентировалось внимание, и это важно потому, что Казахстан сам решает, какие даты из "общего прошлого" более важны для национальной истории. И в этом плане Великая Отечественная занимает особое положение. К слову, некоторые думают, будто это связано с тем, что отец президента Токаева был фронтовиком, а его дядя Касым погиб в Ржевском котле. Нет, просто история семьи Касым-Жомарта Кемелевича является одной из миллионов других семей, которых так или иначе коснулась война, а как следствие - и Победа.



В общем, это была самая настоящая "наша война". Да, История не терпит сослагательного наклонения, поэтому не стоит предполагать, что бы случилось, если б Казахстан после революции получил больше автономии (по проекту "алашординцев") или как стали бы развиваться события при победе фашистской Германии. Также мы знаем, что дала для нашей республики советская власть - все минусы и плюсы. Однако при всем этом неоспорим факт, что свержение нацизма в Европе и мире является одним из важнейших событий ХХ века, которое имело и имеет последствия на всю дальнейшую историю Человечества и, конечно же, Казахстана.



Поэтому еще раз подчеркнем, что необходимо правильно относиться ко Дню Победы и ее 80-летию не только с позиции всемирной истории или истории СССР, но и нашей, национальной истории. Более того, надо исходить из национальных традиций и тысячелетней практики казахов, которые всегда трепетно и бережно чтили память предков, особенно - героических предков. А ими были не только те, о ком говорил Токаев в своем интервью, не только те, чьими именами названы улицы наших городов, кому поставлены памятники и о ком школьники делают доклады. Извините за банальность, но наш народ в годы ВОВ действительно проявлял массовый героизм, а потом восстанавливал большую страну, а вместе с ней и свою республику. Отрицать, забывать или даже приуменьшать этого ни в коем случае нельзя.



И как быть?



Итак, Республика Казахстан готовится отметить 80-летие Великой Победы. Грядут самые различные мероприятия, будут сняты фильмы и тематические программы, проведены классные часы и большие концерты. И во всем этом нам, потомкам победителей, тоже надо принимать активное участие. Мы не про "бессмертные полки" или какие-то политические аспекты, которые, безусловно, тоже будут присутствовать. Но, как мы говорили изначально, следует отделять зерна от плевел.



Как это сделать? Очень просто - нужно изначально относиться ко всему этому, исходя из собственных национальных интересов. При этом не хотелось бы, чтобы "редактировалась" история - ведь эта не только наука, но и наше прошлое, с которым мы соединены невидимыми и очевидными узами. Это наше большое Шежире, вычеркивать какие-либо пункты из которого попросту нельзя и даже невозможно - это может повлечь за собой разрушение всего Древа Памяти.



Возможно, все, о чем мы сказали, и так вполне ясно для большинства казахстанцев, но если наши мысли и формулировки принесли пользу тем, кто сомневался или разрывался между прошлым и настоящим, то, как говорится, день прожит не зря.



В общем, празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - это, во-первых, наш долг перед нашими (именно нашими!) дедами. Говорить о том, что они сами не хотели бы этого - с одной стороны, домыслы, а с другой, это больше наше дело, как потомков, чем их, как скромных героев. Во-вторых, не стоит соединять воедино войну, закончившуюся 80 лет назад, с той, которая идет сейчас на значительно части территории Украины и в Курской области России. Об этом мы говорили в прошлый раз. И, в-третьих, просто помните - без прошлого нет будущего, а настоящее может стать обманчиво, что чревато непредсказуемыми последствиями. Впрочем, это уже совершенно другая история…



Мурат Халилов