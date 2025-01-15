В Узбекистане для освоении международных инвестиций создается чрезвычайный штаб во главе с премьером

14:14 17.01.2025

Президент раскритиковал бюрократию в освоении инвестиций за счет средств международных финансовых организаций. Для решения этой проблемы в Узбекистане создается чрезвычайный штаб под руководством премьер-министра для работы с МФИ.



Чрезвычайный штаб под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова создается в Узбекистане. Он будет работать с международными финансовыми институтами. Об этом на совещании 16 января сообщил президент Шавкат Мирзиеев.



Глава государства подчеркнул, что основная задача руководителей регионов и отраслей - повысить эффективность каждого инвестированного доллара.



Как сообщается, за последние семь лет за счет вложенных 120 млрд долларов было запущено более 6000 предприятий. Анализ показывает, что привлеченные 1000 долларов создают в среднем 530 долларов добавленной стоимости в год.



В горнодобывающей промышленности этот показатель достигает 700 долларов, что привлекает инвесторов из Германии, Турции, Китая и других стран.



Однако в таких компаниях и отраслях, как "Узбекнефтегаз", "Узметкомбинат" и строительные материалы, эффективность инвестиций в два раза ниже по сравнению с другими секторами.



В Сырдарьинской области добавленная стоимость на каждый вложенный доллар в три раза меньше среднего показателя по стране, а в Бухарской области и Каракалпакстане - в два раза меньше.



230 предпринимателей уже получили оборудование стоимостью 120 млн долларов, которое долгое время находилось на таможенных складах. Однако 105 предпринимателей все еще не получили технику на сумму 110 млн долларов. Ответственным лицам поручено утвердить "дорожную карту" для доставки оборудования владельцам.



На этот год запланированы проекты на сумму 5,2 млн долларов за счет средств международных финансовых организаций. Однако президент подверг критике большую бюрократию в освоении инвестиций.



Для решения этой проблемы и работы с финансовыми институтами и будет создан отдельный чрезвычайный штаб во главе с премьер-министром. Глава правительства, как ожидается, будет погружаться в каждый проект, проводить еженедельные обсуждения и принимать конкретные меры.



В 2023 году Узбекистан планирует реализовать проекты на 1,1 млрд долларов с Европейским банком реконструкции и развития и на 1 млрд долларов с Исламским банком развития.



Поручено увеличить количество проектов без государственной гарантии, организовать встречи с предпринимателями в каждом районе, а также назначить ответственных за реализацию проектов и оказать поддержку в привлечении средств.