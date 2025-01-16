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Al Jazeera: Россия и Иран приняли политику сильного сотрудничества
14:29 17.01.2025

Al Jazeera
Катар

За три дня до инаугурации Трампа... Что означает соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном?

Подписание Россией и Ираном соглашения о партнерстве за три дня до инаугурации Трампа шлет ясный сигнал США, сообщает Al Jazeera. Оно свидетельствует о том, что, несмотря на историческое соперничество, Москва и Тегеран приняли политику сильного сотрудничества - на фоне санкций и военной агрессии Запада.

Рамадан Бурса

Как сообщается, соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет подписано 17 января в ходе официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Это то самое соглашение, которое должно было быть подписано еще в 2017 году. Тем не менее это стало возможным лишь после внезапного вывода войск обоих государств из Сирии, что заставляет нас задуматься, почему Тегеран и Москва решились на этот шаг именно сейчас.

Если смотреть с исторической точки зрения, то можно сказать, что Иран и Россию связывают очень долгие и очень сложные отношения. Зачастую их можно назвать скорее конкурентами, чем партнерами. Хотя это историческое соперничество продолжает проявляться в различных областях, как, например, сирийский кризис, экономические санкции и военная агрессия Запада во главе с США против России и Ирана, Москва и Тегеран приняли политику "сильного сотрудничества и низкой конкуренции".

Сближение России и Ирана началось после Исламской революции и переросло в стратегическое партнерство во время американской оккупации Афганистана и Ирака и гражданской войны в Сирии.

Однако в предыдущие годы произошло много событий, ослабивших взаимное доверие между двумя странами. Поэтому неудивительно, что подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вызвало раскол в политических и общественных кругах Ирана.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном состоит из 47 статей, охватывающих различные направления – от экономического сотрудничества до политических и межправительственных отношений, а также реализации проектов в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Помимо международной торговли, сотрудничества в области энергетики, технологий, информационной и кибербезопасности, мирного использования ядерной энергии, обороны, борьбы с терроризмом, экологии, Каспийского моря, борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью, соглашение, как ожидается, станет основой взаимоотношений двух государств на ближайший период.

Министры иностранных дел России и Ирана договорились, что Тегеран подготовит первоначальный проект соглашения, после чего начнутся переговоры по его тексту.

Однако это соглашение не первое в своем роде. В 2001 году Тегеран и Москва подписали 20-летнее соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, срок действия которого истекал в 2021 году. По его условиям, если стороны не подписывают нового соглашения до истечения срока его действия, то оно автоматически продлевается на пять лет. Поскольку соглашение так и не было подписано до 2021 года, оно было автоматически пролонгировано до 2026 года.

В марте 2017 года бывший президент Ирана Хасан Роухани провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой было подписано 14 соглашений в сфере торговли, науки и технологий.

В 2021 году спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф посетил Москву, заявив перед началом визита, что у него есть послание президенту России Владимиру Путину от верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, которое он хотел бы передать лично, подчеркнув "стратегический характер ирано-российских отношений".

Однако из-за требования 15-дневного карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции, Галибаф отказался от личной встречи с Путиным и передал послание от Хаменеи через председателя Государственной думы Вячеслава Володина. В послании затрагивались три основные темы: совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), экономические отношения и установление стратегических отношений с Россией.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое, как ожидается, подпишут Путин и Пезешкиан, можно рассматривать как расширенную версию соглашения 2001 года.

Но, несмотря на возможное подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Иран испытывает серьезный кризис доверия к Москве. Обострение отношений между Тегераном и Москвой произошло в 2015 году, когда Россия начала военную операцию в Сирии. После того, как Россия начала играть активную роль на сирийской арене, она вытеснила Иран и "Хезболлу" с некоторых военных баз, которые те использовали, что усилило опасения Тегерана и пошатнуло его доверие к Москве.

Кроме того, в ходе ядерных переговоров Ирана с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия), Москва заняла обструкционистскую позицию, что усилило подозрения Тегерана в отношении России.

Наконец, во время наступления сирийской оппозиции, приведшее к свержению режима Башара Асада, позиция России вызвала шок у Ирана. Через две недели после падения баасисткого режима бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехруз Эсбати обвинил Россию в "предательстве", заявив: "Мы потерпели сокрушительное поражение в Сирии. Россия обманула Асада и предала Иран".

Он также утверждает, что Россия поддержала Израиль в его борьбе с Ираном, отключив все радиолокационные системы, что позволило Израилю нанести удар по штаб-квартире иранских спецслужб в Сирии, известной как "Шахид Садык".

Политика России во время операции, приведшей к падению режима Башара Асада, вызвала шок и бурные дискуссии среди иранского правительства и народа, а также в проиранских структурах, таких как "Хезболла", "Ансар Аллах" и "Силы народной мобилизации". Они возложили на Россию ответственность за прекращение продолжающегося 14-летнего присутствия Ирана и "Хезболлы" в Сирии всего за 12 дней. Смена режима в Дамаске обострила дискуссии в иранских кругах об отношениях с Россией.

Политики-реформаторы с подозрением относятся к России и Китаю и считают их ненадежными партнерами, в то время как политики-консерваторы видят в них стратегических союзников. Это различие в подходах к России и Китаю сохраняется уже много лет. Однако последние события в Сирии, по всей видимости, повлияли на отношение консервативных политиков и чиновников к России.

Подписание соглашения после событий в Сирии, особенно после вывода КСИР, "Хезболлы" и проиранских бригад "Фатемиюн" и "Зайнабиюн", направлено на то, чтобы успокоить недовольство внутри "Оси сопротивления". С другой стороны, другие рассматривают соглашение, которое будет подписано за три дня до инаугурации Трампа, как послание России и Ирана новому американскому лидеру.

Рамадан Бурса – турецкий журналист и исследователь, специализирующийся на иранских делах

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737113340


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