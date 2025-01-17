 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 16.01.2025
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Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей
14:33 17.01.2025

17 января 2025

Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей. Вторая ступень корабля Starship не смогла выйти на орбиту.

В Сети появились кадры обломков, сгорающих в атмосфере над Карибским морем.

Илон Маск озвучил предварительную версию аварии. Она могла произойти из-за утечки кислорода в отсеке рядом с двигателем.



Специалисты намерены добавить в ускоритель систему пожаротушения и вентиляционные отверстия, передает телеканал "Известия".

Седьмой тестовый запуск Starship произвели с космодрома в Техасе. SpaceX удалось вернуть первую ступень тяжелой ракеты Super Heavy на стартовую площадку.

Ускоритель подхватила башня Mechazilla со специальным захватом, так называемыми палочками для еды. Следующий запуск состоится не раньше февраля.

Источник - Известия
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