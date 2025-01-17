Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей

14:33 17.01.2025

17 января 2025



Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей. Вторая ступень корабля Starship не смогла выйти на орбиту.



В Сети появились кадры обломков, сгорающих в атмосфере над Карибским морем.



Илон Маск озвучил предварительную версию аварии. Она могла произойти из-за утечки кислорода в отсеке рядом с двигателем.







Специалисты намерены добавить в ускоритель систему пожаротушения и вентиляционные отверстия, передает телеканал "Известия".



Седьмой тестовый запуск Starship произвели с космодрома в Техасе. SpaceX удалось вернуть первую ступень тяжелой ракеты Super Heavy на стартовую площадку.



Ускоритель подхватила башня Mechazilla со специальным захватом, так называемыми палочками для еды. Следующий запуск состоится не раньше февраля.