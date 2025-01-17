Кыргызстан. Глава Кабмина поручил установить камеры видеонаблюдения во всех государственных и частных детских садах

14:41 17.01.2025

17 января 2025



Билим АКИpress - Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании по итогам 2024 года поручил установить системы видеонаблюдения во всех государственных и частных детских садах страны.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, данное решение принято для усиления мер безопасности и контроля за деятельностью дошкольных образовательных учреждений.



"Внедрение видеонаблюдения направлено на повышение доверия между родителями и воспитателями, а также обеспечение порядка и дисциплины в детских садах. Реализация данной инициативы будет осуществляться при активном участии соответствующих государственных органов и учреждений", - добавили в Кабмине.