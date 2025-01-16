"Википедия": территория лжи

14:44 17.01.2025 "Википедия": территория лжи



Павел Котов

автор издания Украина.ру

16.01.2025



Всемирная интернет-энциклопедия "Википедия" отпраздновала свое 24-летие. Обстановку, в которой к этой дате подошел ресурс не назовешь для него благоприятной. Энциклопедию активно критикует обросший небывалым политическим влиянием миллиардер Илон Маск, а репутация этой сетевой площадки скатывается все ниже



Вторжение - и никак иначе



В начале "нулевых", когда всемирная сеть еще только постепенно принимала тот вид, какой она имеет сейчас, принципы функционирования "Википедии" были на тот момент революционными – соавтором энциклопедии мог стать практически любой человек, имеющий доступ в интернет.



Всего-то и требовалось, что соблюсти декларируемую создателями "Википедии" нейтральную точку зрения – и вперед, пиши статьи, редактируй, вноси правки, жалуйся на недобросовестных коллег-энтузиастов.



Как это часто бывает, благими намерениями была вымощена прямая дорожка в информационный ад – со временем свобода ото лжи в "Википедии" обернулась безудержной свободой этой самой лжи, которая процветает там и поныне.



Преимущества "Википедии" бесспорны – за эти годы накоплен огромный массив информации по самым разным темам, число статей по всему миру превышает 64 млн. Еще один плюс – доступность, в настоящий момент существуют варианты энциклопедии на более чем 350 языках.



Многоязычие "Википедии", правда, обернулось и ее большим минусом, фактически в разных странах в ходу свои версии виртуальной энциклопедии, в них могут быть статьи, который нет в других версиях, а материалы на одни и те же темы могут кардинально различаться по содержанию.



Принцип свободной редактуры (хотя написанное и надо подтверждать ссылками) привел к тому, что "Википедия" быстро начала политизироваться, те или иные события на страницах этого ресурса стали описываться исключительно с определенных позиций, а попытки внести правки блокируются под различными надуманными предлогами.



Яркий пример последнего времени – специальная военная операция РФ на Украине. Излишне уточнять, как эти события отражены в украинском подразделе "Википедии", любопытно другое, а именно то, как СВО представлена в русскоязычном варианте энциклопедии.



Очевидно, что сварганили эту статью те же украинцы или же их идейные сотоварищи по русофобскому общему делу. Врут, не моргнув глазом уже с заголовка – "Вторжение России на Украину". Также предлагаются варианты "российско-украинская война" и "российская агрессия против Украины". Далее следует формулировка России – специальная военная операция, но с припиской, что такой термин фигурирует в "российской пропаганде".



На этом человеку, который мало-мальски дружит с логикой, чтение этого опуса можно завершать. В самом деле, если СВО – это российская пропаганда, то почему "вторжение" не может быть такой же пропагандой, только украинской?



Такая же ситуация практически со всеми ссылками, которыми подкреплена эта статья. В них – исключительно украинские, американско-европейские и ультралиберальные российские СМИ-иноагенты. То есть сознательно и цинично приводится позиция только одной стороны. Нейтральная точка зрения? Плюрализм мнений? Нет, не слышали.



Фейки про Украина.ру



Похожим образом обстоит дело со статьей в "Википедии" про издание Украина.ру. Правда здесь дается малыми дозами и растворяется в густо замешанной лжи. Действительно, это интернет-издание, которое принадлежит государственной медиа-группе "Россия сегодня", однако это не означает, что, как написано в статье, сайт занимается распространением "фальшивых новостей", использует "язык вражды" и т.д.



Для сравнения можно открыть страницу в "Википедии", посвященную украинскому информационному агентству УНИАН, которое после начало СВО превратилось в конвейер по штамповке фейков, дезинформации и языка не то, что вражды, а зоологической ненависти ко всему русскому.



Тон материала, посвященного этому СМИ в онлайн-энциклопедии – подчеркнуто нейтральный, когда и кем создано, чем занимается, насколько популярно и прочее. Никаких обвинений в пропаганде, разумеется, нет. Лишь в конце дан обширный отрывок про бунт журналистов агентства против цензуры со стороны властей, которая, если верить написанному, была там во времена Виктора Януковича.



Пример Зеленского



Еще один любопытный элемент манипуляций "Википедии" можно проследить на примере русскоязычной статьи о Владимире Зеленском. Первое, что бросается в глаза – это лирические и пропагандистские отступления, которые вообще характеры для многих материалов этой энциклопедии, из-за чего "энциклопедичность" статей подменяется дешевой беллетристикой.



Так, в вводной части, которая содержит общую информацию об этой персоне (когда и где родился, чем известен и т.д.) упоминается решение Зеленского остаться в Киеве после начала российской спецоперации. Этот шаг авторы пышно обозначили как "позицию, направленную на защиту суверенитета Украины".



Далее говорится, что "по оценке мировых СМИ, Зеленский принял роль, которой от него никто не ожидал". "Мировыми СМИ" в итоге оказалась украинская редакция BBC, ссылка на материал которой следует далее.



Не обошли авторы материала тему отмены президентских выборов на Украине, которые должны были пройти в мае 2024 года и были перенесенные на неопределенный срок. Это посвятили аж отдельный подраздел, однако сделали его максимально коротким и неинформативным. Но даже в этих трех предложениях создатели биографии умудрились нагородить с три короба.



"В соответствии с конституцией Украины президентские выборы 2024 года отложены на основании закона о работе президента и правительства Украины во время войны", - говорится в тексте.



Начнем с того, что с юридической точки зрения никакой войны в этой стране нет, война никому официально не объявлялась, а режим военного положения не равняется войне.



Следуем дальше: "Согласно конституции Украины, во время военных действий на территории страны, полномочия действующего президента и его легитимность соответствует закону".



Еще одна откровенная ложь. Украинская конституция отменяет во время военного положения выборы парламента, но не президента.



В заключении, как бы для оправдания, указывается, что такое заявление сделал сам Зеленский в Харькове 24 мая 2024 года для СМИ стран Центральной Азии.



На этом все. В статье нет ни слова про то, как легитимность Зеленского оценивает Россия или же независимые эксперты и юристы, которые сходятся во мнении, что правомочность продолжения президентского срока Зеленского как минимум под вопросом, а то и вовсе смахивает на узурпацию власти.



Как быть и что делать?



Приводить примеры подобных вывертов из "Википедии" можно практически бесконечно. Беда в том, что популярность этой энциклопедии настолько велика, что иметь там статью про себя стало правилом хорошего тона даже для тех, кто на дух не переносит ее ангажированности.



Бесспорно, что определенный пласт материалов "Википедии" исключительно полезен в целях учебы и общего познания, но там, где есть малейший намек на политику, энциклопедия почти всегда делает однозначный крен в сторону строго определенной линии.



Какие-либо колебания от нее не просто нежелательны, но и недопустимы в принципе. Сомневающиеся могут попробовать отредактировать какую-нибудь статью на свой идеологический цвет и вкус и посмотреть, сколько времени продержатся их правки. Скорее всего, хватит считанных минут, максимум часов, прежде чем недрогнувшая рука надсмотрщика за идеологической стерильностью не вернет все на место.



Для России в плане работы с "Википедии" все последние годы были временем упущенных возможностей: привести российский вариант энциклопедии в чувство с помощью штрафов за неудаление фейков не получилось, а создать по-настоящему конкурентноспособный аналог пока также не удалось.



Да, в прошлом году наконец была запущена энциклопедия "Рувики", которая во многом базируется на статьях из "Википедии". При этом можно предположить, что одними лишь командно-административными методами обеспечить такое же наполнение, оперативное редактирование, актуализацию данных и создание новых материалов, как в "Википедии", в российском аналоге добиться в обозримом будущем не получится.



Что же делать? Представляется, что решить эту проблему можно, сделав создание такой энциклопедии по-настоящему всенародным делом, когда тысячи энтузиастов по всей стране будут генерировать новые статьи и редактировать уже имеющиеся. Именно таким путем, пусть и не сразу, западная "Википедия" стала флагманом онлайн-энциклопедий.



Почему Илон Маск атаковал "Википедию" - в материале издания Украина.ру Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны. Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737114240





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