Талибы* пресекли контрабанду наркотиков на границе с Таджикистаном

14:51 17.01.2025

Пограничники движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ) пресекли контрабанду наркотиков на таджикско-афганской границе. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан".



Как передает агентство, через границу из афганского Янги-Кала в таджикский Хатлон двое мужчин пытались провезти более 880 кг запрещенных веществ.



У задержанных изъяли 100 кг гашиша, 50 кг опиума и больше полутонны героина.



