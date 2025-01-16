Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия? - Сауле Исабаева

15:09 17.01.2025 Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия?



Сауле Исабаева

16-01-2025



Не успел улечься шум вокруг "царицы Томирис", которую как целительницу чествовали минувшей осенью в одной из сельских школ Жамбылской области, как появилось новое шокирующее видео с "экзорцистом" из Атырау, который пытался изгнать духов из 9-летней девочки…



Ни для кого не секрет, что в нашей стране вера в медиумов и целителей распространена очень широко. Что уж говорить о простых обывателях, если даже высокопоставленные чиновники, получившие западное образование, часто обращаются к их услугам (вспомните хотя бы процесс по делу Куандыка Бишимбаева). Разумеется, Казахстан в этом плане далеко не уникален, но во многих других странах, считающихся цивилизованными, хотя бы изучают данное явление, чего, к сожалению, не наблюдается у нас. О том, как далеко зашла эта тенденция и где прячутся ее корни, мы беседуем с преподавателем КазНУ им.аль-Фараби, журналистом, публицистом Арманом Кудабаем.



- Арман Актаевич, каких масштабов, на ваш взгляд, достигло увлечение казахстанцев колдовством, магией и прочими подобными вещами?



– В поле зрения общественности и СМИ попадают лишь единичные случаи – вроде тех, что вы упомянули. На самом же деле масштабы этого явления устрашающие! И чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в интернет, который пестрит объявлениями (их даже официально размещают на страницах медиа и социальных сетей) от разного рода экстрасенсов, гадалок, целителей, бабушек-знахарок и прочих. Ко многим из них очереди выстраиваются на месяцы вперед. В Казахстане даже появилась целая отрасль – псевдомедицинский туризм. Люди заранее бронируют и покупают билеты, берут отпуска либо выходные, чтобы съездить к какому-то бақсы, в том числе за сотни и тысячи километров от дома. Причем речь идет не только о языческих практиках. Целительство нынче относится к весьма доходной статье бюджета многих наших официальных духовных центров и религиозных деятелей.



Меня спросят: а что же в этом плохого? Поверьте, я совсем не против таких услуг, если они реально помогают облегчить чьи-то страдания. Но, согласитесь, чтобы допустить кого-то к самому ценному – к собственному здоровью или к здоровью своих близких, нужно быть уверенным в том, что этот человек обладает хоть какой-то квалификацией, хоть какими-то адекватными знаниями в медицинской сфере. А таких гарантий никто из экстрасенсов и целителей, увы, вам не даст, пусть даже стены их приемных увешаны грамотами и дипломами. В наш компьютерный век отпечатать любой бланк со всеми регалиями, штампами и даже водяными знаками – совсем не проблема. Да и кто будет их проверять, тем более ехать с этой целью в сельскую глушь? Быть может, поэтому отечественные лекари принимают клиентов где-то подальше от центров…



Что касается охранника (бывшего?) атырауской мечети, "изгонявшего из девочки джинна", то, по всей вероятности, он уже длительное время практикует свое ремесло, прикрываясь работой в мечети. А мечеть закрывает на это глаза, подстраховавшись на всякий случай "заявлением об увольнении". Тут уже впору задавать вопросы самим духовным властям. Думаете, в мечетях, медресе и иных религиозных учреждениях Казахстана экзорцизм не практикуется? Спешу вас разочаровать. Как я уже сказал, они и на целительстве не прочь подзаработать. Кстати, я слышал о более жестких методах изгнания нечистых сил, нежели показано в нашумевшем ролике. К примеру, "больному" пережимают глотку и сонную артерию, пока "джин не признается, что он находится в теле"…



- Есть ли смысл государству брать данную сферу под контроль? И насколько это вообще возможно?



- Одно время в Казахстане пытались регулировать эту сферу – даже, помнится, создавались специальные комиссии, которые выдавали народным целителям сертификаты. Но, во-первых, невозможно заставить всех лекарей поголовно пройти "сертификацию". А, во-вторых, в составе тех комиссий было немало самих сторонников "нетрадиционных" методов лечения, и несложно догадаться, как они оценивали "пригодность" коллег по цеху, какими "критериями" при этом руководствовались. По-хорошему, следует отделять целительство (нетрадиционное и традиционное) ото всякого рода магических и пророческих услуг, но у нас, как правило, каждая гадалка по совместительству лекарь – и наоборот.



Вся эта сфера практически выпала из поля зрения контрольных органов, если таковые в нашей стране вообще существуют. И данная проблема актуальна не только для Казахстана. На днях Госдума РФ приступила к обсуждению возможности создания отдельного регистра народных целителей. А в Таджикистане в апреле прошлого года анонсировали поправки в уголовное и административное законодательство, согласно которым за мошенничество и обман людей под видом знахарей, гадалок, колдунов и изготовителей талисманов предусматривается принудительный труд сроком аж до шести месяцев. Впрочем, даже эти меры, полагаю, не помогают решить проблему.



Разумеется, ужесточать законодательство в данном направлении нужно, но сначала следует определиться с соответствующими критериями. К тому же эти деятели вообще никак не облагаются налогами, хотя по факту оказывают услуги за деньги и обязаны делать отчисления, как и все другие самозанятые.



- Чем чревата эта тенденция?



– В отсутствие контроля данная сфера становится привлекательной для разного рода мошенников. Ведь здесь любой успех можно приписать себе, а любую неудачу объяснить неблагоприятным расположением звезд, нежеланием духов вступать в контакт или, на худой конец, отсутствием "старания" у самого пациента. Прямо-таки рай для нечистых на руку дельцов! К тому же насильно в эту авантюру граждан никто не втягивает. И в случае неудовлетворительного, а то и трагичного результата лечения им остается пенять на самих себя. В судах очень сложно доказать факт мошенничества или некачественного оказания подобного рода услуг…



Самое печальное, что люди теряют на эзотерических сеансах драгоценное время, которое могли бы посвятить качественному обследованию и адекватному лечению. Причем они, не удовлетворившись одним лекарем, идут к другому… Конечно, можно понять психологическое состояние человека, который ради выздоровления себя или своего близкого готов поверить даже в магическое исцеление. Но именно горе людей часто становится благодатной почвой для шарлатанов. При этом в стране нет даже приблизительной статистики, сколько граждан оказываются на больничной койке по их вине. А такая статистика позволила бы оценить масштабы бедствия и обратить на него внимание властей и общества.



- Почему у нас, в светском государстве, такое стало возможным?



– Давайте начнем с врачей, точнее с системы здравоохранения. Казалось бы, наши медицинские вузы и колледжи готовят достаточное для страны количество кадров, а больницы и клиники можно встретить на каждом углу в любом населенном пункте, особенно в крупных городах. Тем не менее, мы ищем хорошего специалиста по рекомендациям коллег, друзей, знакомых... В народе давно устоялось мнение, что профессиональный уровень врачей с каждым годом падает, и во многом это так. У любого взрослого жителя страны найдется с десяток печальных историй на эту тему. Дошло до того, что сами медики ходят по целителям и советуют это пациентам…



Другая причина тянется из прошлого. В 1990-е годы начался развал не только Союза, но и образовательной, медицинской, социальной систем. Власти просто не знали, что предложить взамен. В вузы и НИИ хлынули люди, которых с трудом можно назвать профессионалами. Не избежала этой участи и наша медицина. Я уже не говорю о масштабном разгуле коррупции со всеми вытекающими из этого последствиями. Государство оказалось не в состоянии держать все под контролем, потому многое было пущено на самотек. Как следствие, в сферу религии стали проникать новые миссионеры, а в медицину – экстрасенсы и лекари. Помнится, у целителей в тот период были собственные кабинеты в поликлиниках и даже свой телевизионный канал (там до сих пор транслируются отдельные передачи).



Несмотря на печальный опыт (трагических эксцессов было много), мы до сих пор не отошли от того образа мышления. Некоторые "мугалимы" и "гуру" обросли за это время жирком, вошли в бизнес, обрели влияние. Поэтому немудрено, что любым попыткам регулирования этой сферы противостоит мощное лобби. Да и стоит ли удивляться массовым увлечениям казахстанцев эзотерикой, когда в кабинетах и приемных многих начальников и поныне можно найти амулеты от сглаза, заговоры, молитвенные формулы, развешанные в красивых рамочках…



Хочется задать вопрос: а у нас вообще за последние 20-30 лет были телевизионные проекты-долгожители, которые бы рассказывали обо всех рисках при обращении к лекарям, колдунам, давали советы их жертвам? Лично я не припомню. По сути, все это время мы сами создавали идеализированный образ "целителя", приписывали ему те или иные "силы". И это в том числе упущение наших СМИ. Так что не стоит удивляться, когда директора школ торжественно встречают целительниц и чуть ли не на руках носят их по вверенной служебной территории…



Напоследок стоит напомнить, что усиление религиозности и мода на нетрадиционную медицину – это две стороны одной медали. Причем и то, и другое широко распространено в определенных регионах страны (откуда, собственно, вышли атырауский экзорцист и жамбылская целительница). Плюс такие явления имеют свойство обостряться в периоды нестабильности, кризисов, когда люди не могут самостоятельно справиться с проблемами и тем более рассчитывать на помощь общества и государства, поэтому попадают в руки мошенников в овечьей шкуре… Источник - spik.kz

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