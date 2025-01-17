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Центральные банки "развивающихся" стран избавляются от американских облигаций
15:18 17.01.2025

Центральные банки развивающихся стран избавляются от американских облигаций

17.01.2025

Примерно на 100 млрд долларов сократили вложения в госдолг эти участники с середины сентября, когда ФРС начала снижать процентные ставки. Снижение ускорилось после президентских выборов в США в начале ноября.

Стремительный рост доходности казначейских облигаций и "разрушительное" поведение доллара создают отрицательную обратную связь, которую, возможно, поддерживают финансовые власти по всему миру.



Садовник работает возле штаб-квартиры центрального банка Китайской Народной Республики в Пекине 8 октября 2008 года. Внешние и внутренние условия созрели для того, чтобы Китай вскоре снизил процентные ставки, чтобы дать толчок экономике, сообщила официальная газета в комментарии на первой странице в среду. REUTERS/Джейсон Ли

Распродажа облигаций на рынке США, начавшаяся после того, как Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки четыре месяца назад, оказалась столь же мощной, сколь и неожиданной, вызвав разногласия среди экспертов о причинах этого явления.

Потенциальные причины включают в себя: высокую экономическую активность в США; высокую инфляцию; опасения по поводу долга и дефицита; неопределенность в отношении торговой, иммиграционной и экономической политики нового президента США Дональда Трампа, который придерживается принципа "Америка прежде всего".

Однако меньше внимания уделяется роли иностранных центральных банков, особенно в странах с развивающейся экономикой.

Рост доходности в США повысил стоимость доллара и одновременно снизил стоимость многих валют развивающихся стран, иногда до рекордно низких уровней. Это побудило многие центральные банки вмешаться на валютном рынке, чтобы поддержать свои валюты. Обычно это включает продажу валютных резервов, часто казначейских облигаций или векселей США, и покупку местной валюты.

Последние данные Федерального резервного банка Нью-Йорка о казначейских активах США, находящихся на хранении в интересах иностранных центральных банков, показательны.

Объем депозитарных активов на прошлой неделе составил 2,85 трлн долларов, что является самым низким показателем с апреля 2020 года. Он снизился почти на 100 млрд долларов с 2,94 трлн долларов в середине сентября, когда Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки. Снижение ускорилось после президентских выборов в США в начале ноября.

В четверг американские акции закрылись снижением, поскольку инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты и экономические данные, а акции крупных технологических компаний оказали давление на индекс Nasdaq.

Согласно исследованию, продажа активов иностранными центральными банками стала ключевым фактором недавнего падения облигаций.

Многие центральные банки, особенно в развивающихся экономиках, оказались в сложном положении. Продажа казначейских облигаций, деноминированных в долларах, помогает укрепить слабеющую внутреннюю валюту, но при прочих равных условиях также способствует росту доходности в США, что повышает привлекательность доллара и поддерживает отрицательную обратную связь.

Официальные данные Индии, Бразилии и Китая, трех крупнейших стран с развивающейся экономикой и держателей валютных резервов, показывают, что все они недавно сообщили о значительном сокращении своих валютных резервов.

Валютные резервы Индии в сентябре превышали 700 млрд долларов, но с тех пор сократились на 60 млрд долларов, или примерно на 8,5%, поскольку центральный банк пытался защитить рупию, которая упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Резервы Бразилии только в декабре сократились на 28 млрд долларов, что стало самым большим номинальным снижением за всю историю и самым значительным ежемесячным процентным снижением почти за два десятилетия. Это значительное вмешательство центрального банка произошло после того, как глобальные и локальные проблемы привели к рекордно низкому уровню реала по отношению к доллару.

Резервы Китая, за которыми следят особенно внимательно, в декабре сократились на 64 млрд долларов, или на 2%, что стало самым значительным снижением с апреля 2022 года. Это снижение также было вызвано необходимостью центрального банка противостоять сильному оттоку капитала и обесцениванию валюты.

В 2000-х годах одним из опасений, которые беспокоили мировую финансовую систему, была угроза того, что Китай сбросит свои огромные запасы казначейских облигаций в случае резкого ухудшения отношений между США и Китаем.

Этот "баланс финансового террора", как его назвал бывший министр финансов США Ларри Саммерс, никогда не достигал критической точки, и сегодня угроза, вероятно, не так серьезна. Номинальные инвестиции Китая в казначейские облигации являются самыми низкими с 2009 года, рынок облигаций США вырос до 28 триллионов долларов, а доля Пекина на этом рынке является самой низкой с 2002 года.

Тем не менее, если Ахмед и Ребуччи правы, иностранные центральные банки могут обладать значительным влиянием на рынок облигаций США, даже если у них нет намерения повышать доходность. Этот порочный круг может и не привести к "финансовому краху", но он может причинить значительные финансовые проблемы в ближайшие месяцы.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - ProFinance.Ru
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