Центральные банки "развивающихся" стран избавляются от американских облигаций

15:18 17.01.2025

Центральные банки развивающихся стран избавляются от американских облигаций



17.01.2025



Примерно на 100 млрд долларов сократили вложения в госдолг эти участники с середины сентября, когда ФРС начала снижать процентные ставки. Снижение ускорилось после президентских выборов в США в начале ноября.



Стремительный рост доходности казначейских облигаций и "разрушительное" поведение доллара создают отрицательную обратную связь, которую, возможно, поддерживают финансовые власти по всему миру.



