Казахстанец Адильхан Копабаев получил руководящую должность в Apple

15:31 17.01.2025

Казахстанец получил руководящую должность в Apple

2025-01-16



29-летний казахстанец Адильхан Копабаев назначен руководителем отдела по связям с государственными органами и политике корпорации Apple в Центральной Азии и Армении, передает Tengri Life.



Об этом он сообщил в своем Instagram.



"Я рад сообщить, что присоединился к Apple Inc. в качестве руководителя отдела государственной политики и правительственных связей в Центральной Азии и Армении", – написал Адильхан.



