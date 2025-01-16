"Навеcти порядок в системе образования". Председатель ГКНБ Кыргызстана ректорам: Откуда у вас особняки за $500 тыс.

15:51 17.01.2025

Завтра будем спрашивать, откуда у вас особняки за $500 тыс, - Ташиев ректорам



БИШКЕК, 17 янв - Sputnik. Замглавы кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал в течение года "навести порядок в системе образования", а потом "заняться медициной".



По его словам, раньше власти не обращали внимания на образовательную сферу, так как боролись с ОПГ и коррупцией в госорганах.



"Имейте в виду, что пришла очередь сферы образования, скоро начнем принимать меры. Мы будем досконально заниматься каждым университетом, каждой школой. Лучше выпустить 10 человек с хорошим образованием, чем 100, которые "отучились" при помощи взяток. Обращаюсь к студентам: я знаю, что отличники и старосты собирают деньги для преподавателей. При выявлении таких фактов вас будут наказывать. Давайте остановимся", - сказал Ташиев.



Он отметил, что антикоррупционная борьба должна начинаться с руководителей, и призвал директоров школ и ректоров вузов не обогащаться за счет учащихся.



"Некоторые уже достаточно накопили. Завтра мы будем спрашивать, откуда у вас особняки за полмиллиона долларов и машины за 50-100 тысяч. Будем изучать деятельность каждого ректора, поэтому сегодня же начинайте переоформлять свое имущество на других. Но если переоформите, мы тоже будем знать", - предупредил глава ГКНБ.