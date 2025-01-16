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Армянская вендетта: Зангезурский коридор будет передан США, а их военные будут собирать данные на иранской границеАрмянская вендетта: Зангезурский коридор будет передан США, а их военные будут собирать данные на иранской границе
16:30 17.01.2025

Зангезурский коридор будет передан США, а их военные будут собирать данные на иранской границе!

Бывший советник Пашиняна и грантоед Арсен Харатян совершил одну оплошность в эфире. Он оговорился в интервью, сказав слово "знаю", но потом поменял на "представляю" в двух вопросах:

- США будут собирать (разведывательные?) данные на границе с Ираном;
- США будут "помогать" в перемещении турецких/азербайджанских товаров. Иными словами, контролировать Зангезурский коридор.

Цитируем (10:31):

"Я знаю... [пауза] представляю на этом этапе, что в вопросе защиты границ вовлеченность США будет заключаться в мониторинге, то есть в сборе информационных данных. И именно сейчас в Мегри [Сюник] на армяно-иранской границе есть американские средства по борьбе с торговле людьми. Ничего нового нет. Если мы это будем развивать, то есть вопрос по перемещению товаров по армянской территории, то это важно. И мы [правительство Армении] не против, чтобы там присутствовала американская помощь."



Ранее мы писали о таинственной синхронности между агрессивным поведением Азербайджана и информации о неком приемлемом предложении от Пашиняна.

Вероятно присутствие США именно было частью этого предложения, и оно могло заинтересовать Баку, который идет на близость с администрацией Трампа.

Источник - Армянская вендетта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737120600


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