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Украинский кризис как испытательный полигон американской стратегии, - Андрей Сушенцов
16:38 17.01.2025

Украинский кризис как испытательный полигон американской стратегии

Андрей Сушенцов
17.01.2025

Период монолитной "атлантической солидарности" уходит в прошлое, и Россия стала одной из значимых причин этой эрозии. Из украинского кризиса Соединенные Штаты получили наибольшие преимущества: нарушено взаимодействие между Россией и Европой, подорвана энергетическая инфраструктура, ЕС вынужден переплачивать США за поставки военной техники и энергии. При этом из глубокой нормализации Вашингтон никакой существенной выгоды не получит: отношения с Москвой продолжат оставаться дистанцированными, а ресурс давления на европейских союзников по НАТО уменьшится, пишет Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России.

Долгое время взаимодействие США и их европейских союзников воспринималось как единый "трансатлантический проект", опирающийся на общее видение безопасности и ценностный консенсус. Однако приход к власти Дональда Трампа вновь обнажает трещины в этой конструкции. Победу Трампа тепло приветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выразил надежду на получение немедленных экономических выгод для своей страны. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, высказал свои опасения и призвал партнеров по ЕС консолидироваться перед лицом непредсказуемой внешней политики нового американского президента и "работать над созданием более единой, сильной и суверенной Европы".

Провокационные высказывания, которыми отметилась первая каденция Трампа, – о присоединении к США Гренландии, относящейся к юрисдикции Дании, союзника Соединенных Штатов по НАТО, или заявления о выходе США из НАТО, если страны Европы не будут вносить существенного экономического вклада в Североатлантический альянс, являются отнюдь не только эскападой или проявлением эксцентричного характера Трампа. В этих поступках, провокационных и экстравагантных, просматривается отход от американской линии на то, чтобы действовать в сотрудничестве с союзниками, предлагая им некий каркас взаимодействия, в котором Соединенные Штаты в обмен на лояльность обеспечивают общий интерес всей группы союзников.

Становится ясно, что США готовы отстаивать прежде всего собственные национальные интересы, а не коллективные приоритеты евроатлантического сообщества.

На протяжении нескольких десятилетий западное сообщество развивало идею расширяющегося "золотого миллиарда". Предполагалось, что трансатлантический проект будет постепенно вбирать в себя все новые и новые государства, – будь то через экономическую интеграцию, через распространение либерально-демократических ценностей или через военный альянс. Трансатлантическая общность должна была явить всему миру свои высокие стандарты качества жизни, величие своей идеологии, ценностей и политического устройства, свои технологические преимущества, а затем распространить эти достижения западного мира на всю остальную ойкумену. Российские "красные линии" и проект многополярного миропорядка, в рамках которого Россия опирается на сотрудничество с другими странами "мирового большинства", значительно сузили пространство для трансатлантической экспансии. В определенный момент столкновение стало неизбежным: Запад, поддержавший националистические силы в Киеве, рассчитывал на быструю победу и интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Москва восприняла это как непосредственную угрозу собственной безопасности.

Сегодня Трамп, указывая европейцам на то, что каждый сам за себя, фактически подталкивает европейских лидеров к логике национального эгоизма. Уже сейчас отдельные политические силы в странах ЕС (в частности, в Германии, Италии, Венгрии) осторожно проявляют сомнения в целесообразности безоглядной поддержки линии США. Европейцы все с меньшим энтузиазмом продолжают поддерживать санкционную политику и предоставлять военную помощь Киеву, и все более очевидно, что каждый крупный игрок внутри ЕС начинает просчитывать, как обеспечить собственную безопасность и защитить собственные экономические интересы. Пока не в первом эшелоне политических и интеллектуальных элит стран Запада, но тем не менее уже слышатся голоса, которые прямо и открыто обвиняют Запад в затягивании и углублении украинского кризиса и призывают идти на сближение с Россией.

Период монолитной "атлантической солидарности" уходит в прошлое, и Россия стала одной из значимых причин этой эрозии. Из украинского кризиса Соединенные Штаты получили наибольшие преимущества: нарушено взаимодействие между Россией и Европой, подорвана энергетическая инфраструктура, ЕС вынужден переплачивать США за поставки военной техники и энергии. При этом из глубокой нормализации Вашингтон никакой существенной выгоды не получит: отношения с Москвой продолжат оставаться дистанцированными, а ресурс давления на европейских союзников по НАТО уменьшится.

Сама Украина запрещает себе вести переговоры с Россией и отвергает ту формулу урегулирования, которая была выработана совместно российской и украинской делегациями в ходе переговоров в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский видит для себя единственную возможность политического выживания в продолжении войны вне зависимости от того, как много это будет стоить самой Украине.

Эта позиция в совокупности с тем, что в украинском кризисе Соединенные Штаты являются приобретателями и экономических, и политических благ приводит к малой вероятности глубокого урегулирования в ближайшей перспективе.

Острота украинского кризиса по сути своей обусловлена тем, что крупный западный проект жестко гомогенной трансатлантической солидарности столкнулся с крупным российским проектом многополярного мира, толерантного к естественной гетерогенности страновых идентичностей. Украина после Евромайдана стала выразителем пика конкуренции этих проектов, и на наших глазах происходит их проверка на прочность. Какой из них окажется жизнеспособнее? Авторы какого из них наиболее адекватно понимают реальность, наиболее точно интерпретируют причинно-следственные связи в мире, который становится существенно более сложным и разнообразным, чем дихотомия Россия – Запад?

Украина стала центральным инструментом, но одновременно и самым уязвимым звеном американской стратегии: попытка использовать Киев в качестве рычага давления на Россию наткнулась на упорное сопротивление Москвы и центробежные тенденции в самом трансатлантическом лагере. Итогом этих процессов может стать, через переосмысление роли США в Европе, постепенная трансформация всей системы международных отношений к новому многоцентричному формату.

Источник - Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737121080


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