|Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь
16:43 17.01.2025
Steigan blogger
Норвегия
Дно пробито: трагедия украинского поколения, пущенного в расход
Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь
Украинская армия уже стоит на коленях, и ее положение не улучшится, если она "спалит" еще одно поколение в проигранной опосредованной войне, пишет Steigan. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию, уверен автор.
Западные лидеры неоднократно требовали от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Помимо прочего, об этом не один раз говорил советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан. Украина не горит желанием слушать такие советы - по вполне понятным причинам. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет - это те самые люди, кому предстоит восстанавливать страну, когда такая возможность представится. "Спалить" их на фронте в заведомо проигранной войне - сущая катастрофа.
Обвал фронта на юге Донецкой области
В 2024 году грядущее поражение стало вырисовываться еще яснее. Если раньше фронт почти не двигался, то в 2024 году Россия медленно, но верно продвигалась вперед, уничтожая один укрепрайон за другим и разбивая украинскую армию на части.
Вот как в своем блоге описывает ситуацию комментатор Big Serge:
Что сразу бросается в глаза среди оперативных событий 2024 года, так это энергичный сдвиг прочь от осей боевых действий, где развернулись самые ожесточенные бои в первые два года конфликта. В некотором смысле последовательно активизировались все направления, одно за другим.
После российского наступления, чьим знаковым успехом стал захват Азовского побережья и соединение Донбасса и Крыма, действия переместились на северный фронт (ось Луганск – Харьков), где Россия провела успешное летнее наступление, захватив Северодонецк и Лисичанск. Осенью последовала контрнаступление ВСУ с ударным кулаком из Харькова, оттеснившим фронт за Оскол, и операция, направленная на Херсон, которая так и не смогла прорвать российскую оборону. Русские в итоге отступили за Днепр, чтобы не ставить под угрозу снабжение и не растягивать фронт, но сберегли ключевые силы. Затем основная энергия снова переключилась на центральную ось Донбасса, и весной 2023 года разгорелась масштабная битва за Бахмут [Артемовск]. За ним последовало неудавшееся наступление ВСУ в Запорожье на юге.
Подытоживая, перечислим лишь решающие вехи первых двух лет конфликта на разных частях фронта:
- Наступление русских через сухопутный коридор, завершившееся взятием Мариуполя. (Зима-весна 2022 года, Южный фронт)
- Наступление в Луганской области, захват Северодонецка и Лисичанска. (Лето 2022 года, Донецко-Оскольский фронт)
- Контрнаступление ВСУ на Оскол и Херсон (Осень 2022 года, Оскольский и Днепровский фронты)
- Наступление России на Бахмут [Артемовск] (Зима-весна 2023 года, Центральный фронт)
- Безуспешное контрнаступление Украины на сухопутный коридор (Лето 2023 года).
На этом фоне наблюдалось некоторое затишье на Юго-восточном фронте под Донецком, что было несколько странно. Донецк - сердце Донбасса, большой и густонаселенный промышленный город в центре обширной агломерации, где когда-то проживало около двух миллионов человек. Даже если России удастся захватить Запорожье, Донецк останется самым густонаселенным из бывших городов Украины, перешедших под контроль Москвы.
В 2014 году, с началом конфликта в Донбассе, именно в Донецке развернулись самые ожесточенные бои (особенно за аэропорт на северной окраине города). Поэтому было довольно странно, что в начале 2024 года ВСУ по-прежнему занимали ряд позиций, возведенных еще десятилетием ранее. На какое-то время интенсивные бои стихли и перекинулись на другие участки фронта, однако Донецк оставался окружен цепью мощных оборонительных позиций ВСУ с городскими укрепрайонами, простирающимися от Торецка [Дзержинск] до Угледара. Первые попытки России разомкнуть это железное кольцо, включая наступление на Угледар зимой 2023 года, потерпели неудачу.
Характерной чертой 2024 года стало оживление Донецкого фронта после многих лет позиционных боев. Не будет преувеличением сказать, что после многих лет сплочения российская армия в 2024 году взломала этот фронт, и длинная и прочная сеть городов-крепостей Украины рухнула.
Катастрофическая нехватка личного состава
Украина сталкивается с серьезным кадровым голодом по сравнению с Россией - с точки зрения как общего количества мужчин боеспособного возраста (около 35 миллионов в России против максимум 9 миллионов на Украине до конфликта), так и мобилизационного потенциала.
Мобилизация на Украине забуксовала как из-за нежелания граждан идти в окопы, поскольку боевые действия затягиваются, так и из-за упорного отказа властей ставить под ружье молодых мужчин в возрасте 18-25 лет.
Ситуация на Украине осложняется глубоко несбалансированной демографической пирамидой: украинских мужчин в возрасте 30 лет примерно на 60% больше, чем 20-летних. Учитывая нехватку молодежи, особенно в возрасте около 20 лет, украинское правительство справедливо бережет возрастную группу 18-25 лет, не желая "сжигать" ее в топке конфликта. Учитывая повсеместное дезертирство, отказ от воинской службы, нежелание властей мобилизовать молодежь, а также свойственные украинским властям коррупцию и неэффективность, неудивительно, что мобилизация дает сбои.
Снижение мобилизационного возраста - очередное злодеяние
Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию.Украинские мужчины - лишь пушечное мясо для все перемалывающей российской военной машины, которая уничтожает их сотнями тысяч.
Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца.
Требование бросить во фронтовую мясорубку еще и молодежь в возрасте от 18 до 25 лет вместо переговоров с Россией о долгосрочном урегулировании в области безопасности раскрывает всю кошмарную бесчеловечность западной политики.
Сейчас украинские мальчики 16-20 лет прячутся и бегут из страны, чтобы не погибнуть на фронте.
Но для норвежских кабинетных стратегов и диванных генералов это не имеет значения. Все парламентские партии продолжают разжигать новую войну, и, вопреки всей мнимой "солидарности" с Украиной, они демонстрируют лишь холодное безразличие к ее населению - в сочетании с нежной заботой о прибылях западной военной промышленности.