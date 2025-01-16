Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь

16:43 17.01.2025

Steigan blogger

Норвегия



Дно пробито: трагедия украинского поколения, пущенного в расход

Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь



Украинская армия уже стоит на коленях, и ее положение не улучшится, если она "спалит" еще одно поколение в проигранной опосредованной войне, пишет Steigan. Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию, уверен автор.



Западные лидеры неоднократно требовали от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Помимо прочего, об этом не один раз говорил советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан. Украина не горит желанием слушать такие советы - по вполне понятным причинам. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет - это те самые люди, кому предстоит восстанавливать страну, когда такая возможность представится. "Спалить" их на фронте в заведомо проигранной войне - сущая катастрофа.



Обвал фронта на юге Донецкой области



В 2024 году грядущее поражение стало вырисовываться еще яснее. Если раньше фронт почти не двигался, то в 2024 году Россия медленно, но верно продвигалась вперед, уничтожая один укрепрайон за другим и разбивая украинскую армию на части.



