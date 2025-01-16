В Грузии опубликован очередной отчет о расследовании нарушений на акциях протеста в конце 2024 года

16:55 17.01.2025

Специальная следственная служба Грузии публикует очередной отчет о расследовании нарушений на акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре 2024 года.



- в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями полицейскими медицинская экспертиза назначена 226 вероятным пострадавшим.



- статус пострадавших на сегодняшний день получили 52 человека.



- с начала расследования были опрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов.



- для сбора доказательств у 59 человек была изъята одежда, назначены биологическая и трасологическая экспертизы.



- ведется изучение камер видеонаблюдения, установленных на месте акций протеста и на прилегающих улицах. Общая продолжительность записей превышает 1 100 часов.



С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.



