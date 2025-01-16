ВВП Китая вырос на 5% в 2024 году, достигнув годового целевого показателя

20:06 17.01.2025

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- В 2024 году ВВП Китая вырос на 5 проц. в годовом исчислении до 134,9084 трлн юаней /около 18,77 трлн долл. США/, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР.



Согласно данным ведомства, в четвертом квартале 2024 года ВВП Китая вырос на 5,4 проц. в годовом исчислении, а в третьем квартале - на 4,6 проц. в годовом выражении.



Несмотря на растущее внешнее давление и внутренние сложности, Китай успешно достиг основных целей, поставленных на 2024 год, заявил на пресс-конференции глава ГСУ Кан И, добавив, что эти достижения дались нелегко.



В октябре-декабре 2024 года ВВП Китая вырос на 1,6 проц. в квартальном исчислении, а в третьем квартале - на 0,9 проц. в квартальном выражении.



Ускорение роста ВВП в четвертом квартале произошло несмотря на различные трудности и вызовы. Внутри страны рост потребительских расходов оставался умеренным, некоторые предприятия сталкивались с трудностями в производстве и ведении бизнеса, а риски в определенных секторах продолжали вызывать беспокойство, в то время как в глобальном масштабе геополитические конфликты и растущий протекционизм привели к усугублению негативного влияния на экономику Китая.



По словам Кан И, Китай своевременно ввел в действие пакет дополнительных политических мер, которые помогли укрепить доверие и экономический рост. Он также добавил, что власти страны продолжат содействовать устойчивому восстановлению экономики КНР.