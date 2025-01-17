Случайно ли Карл III завел речь о "глобальной структуре" в виде "истинного партнерства наций"? - Валентин Катасонов

20:18 17.01.2025 Рождественская "оговорка по Фрейду" британского короля

Случайно ли Карл III завел речь о "глобальной структуре" в виде "истинного партнерства наций"?



17.01.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Большой резонанс в мире в период новогодних и рождественских праздников вызвали некоторые слова нынешнего британского короля Карла III из его рождественского поздравления, сделанного ночью 25 декабря. Поздравление в виде текста было размещено на официальном сайте королевской семьи. Через несколько часов оно было удалено. Нет сомнения в том, что удалено оно было по причине того, что содержало призыв к лидерам Запада отказаться от суверенитета и консолидироваться под эгидой единого мирового правительства.



Пользователи успели скопировать текст королевского поздравления. 28 декабря американский консервативный портал The People's Voice разместил большую статью, содержащую анализ текста поздравления: "King Charles Signs WEF Treaty Authorizing ‘One World Government’" ("Король Карл подписывает договор ВЭФ, санкционирующий создание "Единого мирового правительства"").



"Пришло время столкнуться с неоспоримой истиной: концепция абсолютного суверенитета, как мы ее давно понимаем, должна эволюционировать. На самом деле, ее нужно демонтировать ради блага человечества", – было написано в тексте королевского рождественского поздравления. Также: "Наша общая человечность выходит за рамки границ и идеологий… только приняв глобальную структуру – истинное партнерство наций, как это предусмотрено Великой перезагрузкой Всемирного экономического форума, – мы сможем ответить на стоящие перед нами глубокие вызовы".



Шавб и будущий король Чарльз при учреждении Всемирного экономического форума



Термин "единое мировое правительство" не был употреблен. Но словосочетание "глобальная структура" по смыслу является его синонимом. Примечательно, что в поздравлении упоминается "Великая перезагрузка" – термин, который был очень популярен в 2020-2022 гг., когда в мире бушевала так называемая "пандемия ковида". А президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб опубликовал в 2020 году свою скандальную книгу "COVID-19: Великая перезагрузка". Под "Великой перезагрузкой" Клаус Шваб понимал перестройку мирового порядка с целью создания мирового правительства. Мол, человечество перед лицом пандемии и других глобальных вызовов (типа глобального "потепления") должно объединиться под эгидой мирового правительства. Следовательно, народы и государства должны отказаться от предрассудков национального суверенитета. Король Карл Третий тогда еще был принцем Чарльзом (на престол он взошел в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II) и очень активно сотрудничал с президентом ВЭФ Клаусом Швабом. Они единомышленники в деле "Великой перезагрузки" и созидания единого мирового государства и единого мирового правительства.



Но одно дело президент ВЭФ Клаус Шваб и принц Чарльз, а другое дело британский монарх Карл Третий. Вот его статус (краткая формулировка): король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций. Наряду с Великобританией является монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.



Британский монарх должен следить за каждым своим словом и уметь хранить тайны. Мать Карла Третьего Елизавета Вторая демонстрировала это умение на протяжении семидесяти лет ее пребывания на престоле. А вот ее сынок "прокололся". Некоторые комментаторы назвали откровения Карла Третьего "оговоркой по Фрейду". Мол, сын королевы Елизаветы еще не осознал, что он уже не Чарльз, а Карл, что он уже не принц (которому в прошлой жизни прощались многие шалости), а король (который ошибаться не имеет права).



Конечно же, в узком кругу королевской семьи (или в кругу единомышленников типа Клауса Шваба) Карл может все называть своими именами. Но для публики он должен пользоваться другими словами, говорить другим языком. Короли, как поется в одной песне, не все могут.



А все называть своими именами могут и даже обязаны другие, те, кто находятся на службе британской короны. Те, кто должен готовить интеллектуально и психологически народ Британии и все человечество к новому мировому порядку. Впрочем, правильнее сказать, что они являются слугами не только британской короны, но всей мировой элиты, которую принято называть "мировой закулисой", "комитетом трехсот", "глубинным государством".



Одним из таких глашатаев "мировой закулисы" был английский писатель Герберт Уэллс. Но он облекал планы построения единого мирового государства в художественную форму, на его произведениях никто не ставил грифа "секретно". Среди таких произведений особо следует выделить: "Мир Вильяма Клиссолда" (1926); "Отрытый заговор" (1928); "Новый мировой порядок" (1940). То, о чем британский король только что обмолвился в двух-трех предложениях, Уэллс почти столетие назад писал на десятках страниц, очень подробно. И похоже это было не на художественное произведение, а на план действий. В книге "Открытый заговор" Уэллс заявляет: "Политический мир Открытого заговора должен ослабить, поглотить и вытеснить существующие правительства, стерев их с лица земли. Открытый заговор является естественным наследником социализма и коммунизма, которые были его эвфемизмами; он может установить контроль над Москвой еще раньше, чем захватит Нью-Йорк. Характерный признак Открытого заговора будет отныне явно продемонстрирован. Это – Единая мировая религия. Эта большая, рыхлая, ассимилирующаяся масса объединений и обществ сделает решительную и явную попытку поглотить все население Земли и стать новым человеческим сообществом".



И далее: "Организация того, что я здесь называю Открытым заговором, в конце концов, навяжет всему миру общественные блага общедоступного и принудительного характера. Это и является первостепенной задачей всех народов. Задуманное Единое мировое государство уже начинает проявляться в тысячах мест. Если, в конце концов, какая-либо катастрофа (или кризис) ускорит его установление, оно может сформироваться очень быстро. Хотя иногда у меня и возникает такое чувство, что может понадобиться вести пропаганду и просвещение на протяжении еще целых поколений. В будущем человечество должно иметь единое вероисповедание и общие законы…"



В приведенном отрывке Уэллс сам объясняет, зачем нужно его творчество: "Вести пропаганду и просвещение на протяжении еще целых поколений". Результатом этой пропаганды и этого просвещения станет обновленное сознание человечества, готового добровольно и даже с радостью принять Единое мировое государство. Пропаганда и просвещение призваны уничтожить христианство, заменив его Единой мировой религией.



Проект Единого мирового государства с Единым мировым правительством и Единой мировой религией подробно прописан также в романе английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" (1931), романе английского писателя Джорджа Оруэлла "1984" (1948), романе американца Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" и т.д. Как говорится, тайные планы мировой закулисы лежат под ярким светом уличного фонаря.



Свой вклад в раскрытие секретных планов по построению Единого мирового государства внес также американец Джон Коулман, который достаточно долго служил в британской разведке МИ-6 и позднее написал свою знаменитую книгу "Комитет Трехсот" (первое издание – 1991 год). Его книга – не художественное произведение, а сборник информации из разных официальных и секретных источников. Информации, должным образом систематизированной и проанализированной. Если у Герберта Уэллса картина "открытого заговора", то у Джона Коулмана дается картина заговора, тщательно прикрываемого грифами "секретно" и "совершенно секретно". Но в целом и та и другая картины до удивления похожи.



Джон Коулман называет нынешнюю "мировую закулису" "Комитетом Трехсот". Он начал произрастать на британской почве. Точка отсчета – 1600 год, когда королева Елизавета Первая подписала указ об учреждении Ост-Индской компании. Позднее она стала называться Британской Ост-Индской компанией (БОИК). Про эту компанию историки говорят, что это было "государство в государстве", поскольку в БОИК были делегированы не только коммерческие, но также политические и военные функции. А сфера деятельности БОИК простиралась на многие страны, моря и океаны. По сути, получилось, что БОИК стала даже "государством над государством". БОИК успела создать британскую колониальную империю, над которой "солнце никогда не заходило". БОИК стала неким прообразом мирового правительства. БОИК для решения своих задач привлекала не только опытных коммерсантов и финансистов, но также интеллектуалов по части философии, экономики, психологии и проч. Среди них особое место занимает Иеремия Бентам (1748-1832). Джон Коулман пишет об этом философе, который подвел "научное" обоснование под идею Единого мирового правительства:



"Одним из виднейших представителей "Ост-Индской компании" был Иеремия Бентам, стоявший за Великой Французской революцией и "дававший наставления" Дантону и Марату. Бентам стал "создателем королей" "Ост-Индской компании" и лидером "Философских радикалов" - предшественников "Фабианского общества". Он был первым, кто открыто высказался за идею создания Единого мирового правительства".



БОИК была упразднена в 1874 году, но ее акционеры к тому времени успели застолбить прочные позиции в экономиках разных стран, в банках и компаниях разных отраслей. БОИК уже нет полтора столетия, но ее акционеры сохранили свое единство, образовав так называемый "Комитет 300", который действует под завесой секретности. БОИК не успела создать мировое государство, но эту задачу продолжает решать "Комитет 300". Британский монарх всегда был в списке главных акционеров БОИК. Последние полтора столетия британские монархи входят в состав "Комитета 300". Нынешний король Карл Третий также член этого "Комитета…".



Джон Коулман пишет о том, что члены Комитета 300 одержимы жаждой абсолютной власти над человечеством, считая себя богами и "олимпийцами": "Члены этой группы также называют себя "олимпийцами", поскольку они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны легендарным богам Олимпа. Как их бог Люцифер, они поставили себя выше нашего истинного Бога".



Джон Коулман на основе анализа большого массива источников как открытых, так и секретных, составил список из 23 основных задач, которые "Комитет 300" решает для того, чтобы получить абсолютную власть над миром. Каждая задача излагается очень развернуто. Вот начало формулировки первой задачи: "Привести к власти Единое мировое правительство и установить Новый мировой порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением".



Непременным атрибутом Нового мирового порядка, как видим, является Единая мировая церковь, которая должна заменить христианство. Особенно активно наступление на христианство ведется в англосаксонском мире. Так, сатанизм в США уже считается официальной религией. Руслан Панкратов из Института стран СНГ в эксклюзивном интервью "Российской газете" отметил: "Доказано, что многие действующие в мире псевдо-христианские, языческие и даже откровенно сатанинские секты возникли в США или же изначально получили всестороннюю и идеологическую поддержку Великобритании, чтобы потом быть задействованными для продвижения англосаксонских интересов".



Красной нитью через всю книгу "Комитет Трехсот" проходит мысль Джона Коулмана о том, что давно уже в мире не осталось (или почти не осталось) политиков и государственных деятелей, которых без натяжки можно назвать "национальными". Все они на самом деле действуют с целью скорейшего создания Единого мирового государства. Что, в свою очередь, требует ослабления и уничтожения остатков суверенитета так называемых "национальных" государств. Джон Коулман показывает это на примере американских президентов, начиная с Вудро Вильсона. Между прочим, американцам вбивалась (и до сих пор вбивается) в голову идея, что США, будучи мировым гегемоном, станут бенефициарами проекта мирового правительства. Мол, американский народ имеет прямой интерес в том, чтобы всячески поддерживать любые инициативы Вашингтона.



Проведенный Джоном Коулманом анализ многих решений, которые исходили из Вашингтона, показывает, что они не укрепляли, а, наоборот, ослабляли Америку. А все потому, что решения исходили не от американских властей и уж тем более не от американского народа, а от наднационального "Комитета 300". Кстати, тех, кто это понимал в Америке, не допускали к власти или отстраняли от нее. Это, например, понимал известный американский общественный деятель Линдон Ларуш (1922–2019 гг.), который восемь раз баллотировался на пост президента США. А получилось так, что он вместо Белого дома оказался в тюрьме в качестве политического заключенного.



Вернусь к рождественскому обращению британского короля. Если его пожелание насчет единого мирового правительства окажется реализованным, то на нем, Карле Третьем, история британской монархии может закончиться. Источник - Фонд стратегической культуры

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