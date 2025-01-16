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Зюганов и Миронов описали преступления главного "наножулика" России Чубайса
20:43 17.01.2025

Зюганов описал преступления главного "наножулика" Чубайса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал новость о том, что депутаты попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить служебную деятельность Анатолия Чубайса.

Чубайс напрямую участвовал в "распродаже" российской собственности, это преступление не имеет срока давности, так как касается суверенитета страны, заявил Зюганов.

"Когда мы выносили импичмент Ельцину, мы обобщили все преступления, в том числе и преступления Чубайса. Там было пять бюллетеней, включая предательство нашей страны, распродажу нашей собственности за бесценок. Чубайс участвовал в продаже нашей собственности за 3% от реальной стоимости. Разрушались целые предприятия и отрасли. Мы давно официально обратились, просили дать заключение о той бандитской приватизации, которую проводил Чубайс. Это главное. Предательство властей в свое время по своим разрушительным последствиям оказалось больше одной и второй войны. После войны было падение ВВП в 23%, а в результате их решений - 25%. Это преступление, у которого нет срока давности, так как это сказалось на нашем суверенитете", - сообщил он.

По словам Зюганова, Чубайс занимался преступной деятельностью в РАО "ЕЭС" и "Роснано".

"Было и второе преступление в РАО „ЕЭС". Единая энергосистема СССР была самой эффективной в мире, ей гордились все, это восьмое чудо света было. Чубайс разделил систему на 260 „кусков" и распродал, купили в основном иностранцы. Они обещали модернизацию сетей и электростанций, а закончилось все взрывом на Саяно-Шушенской ГЭС. А „Роснано" - это уже третий этап, в „Роснано" ему дали отсидеться, он обещал нанотехнологии, а оказался главным наножуликом. По нему давно скучает „Матросская тишина". Не надо было его никуда отпускать, на него есть все материалы. Это вопрос политической воли, не юридический", - рассказал лидер КПРФ НСН.

Напомним, депутаты ГД также обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию об имеющихся в производстве материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса. В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать экс-главу "Роснано" в Россию.

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"Подвел Россию к краю пропасти": в Госдуме сделали заявление о возможной вине Чубайса

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс стал одним из архитекторов разорившего нашу страну "людоедского полуфеодального капитализма".

Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. По его словам, Чубайс подвел Россию к краю пропасти, но его преступления должны определить следствие и суд.

"Что же касается его вины перед Россией, то она для меня очевидна. Чубайс - один из ведущих архитекторов того людоедского полуфеодального капитализма, который разорил нашу страну и привел ее к краю пропасти. Убежден, что эта вина куда тяжелее всех возможных нарушений закона с его стороны, и нет наказания способного эту вину искупить", - резюмировал Миронов.

Как ранее сообщала "Свободная Пресса", глава КПРФ Геннадий Зюганов также прокомментировал новость о том, что депутаты попросили СК РФ и Генпрокуратуру проверить служебную деятельность Чубайса.

По словам лидера российских коммунистов, преступление Чубайса, который напрямую участвовал в "распродаже" государственной собственности, не имеет срока давности, так как касается суверенитета страны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737135780


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