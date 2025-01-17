В Узбекистане правоохранители подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках (видео)

21:09 17.01.2025

Правоохранители Ферганской долины подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках. Видео



17 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сотрудники Дорожно-постовой службы УБДД регионов Ферганской долины начали воровать телефоны у людей на рынках. Правоохранители сообщили, что эта была акция, направленная на повышение бдительности горожан.



Подобные мероприятия были замечены сначала в Андижанской, затем – в Ферганской области. Дпсники, патрулируя территорию базаров, ловко вытаскивали торчащие из карманов гаджеты, а также беспрепятственно забирали их с прилавков, которые находились без присмотра.



