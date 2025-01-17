|В Узбекистане правоохранители подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках (видео)
21:09 17.01.2025
Правоохранители Ферганской долины подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках. Видео
17 января 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сотрудники Дорожно-постовой службы УБДД регионов Ферганской долины начали воровать телефоны у людей на рынках. Правоохранители сообщили, что эта была акция, направленная на повышение бдительности горожан.
Подобные мероприятия были замечены сначала в Андижанской, затем – в Ферганской области. Дпсники, патрулируя территорию базаров, ловко вытаскивали торчащие из карманов гаджеты, а также беспрепятственно забирали их с прилавков, которые находились без присмотра.
Удивительно, но большая часть граждан даже не заметила, что лишилась своего телефона. Правоохранители после эксперимента провели беседу с "жертвами" преступления и призвали их не относиться беспечно к своему имуществу.
Отмечается, что идею провести такую проверку отечественные службы подсмотрели у китайских коллег.