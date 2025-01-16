ВС РФ успешно отражают серии контратак ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 января

21:17 17.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 января в разрезе СВО. Русские войска успешно парируют старания ВСУ контратаковать западнее Покровска, неприятель, не считаясь с потерями, пытается предотвратить прорыв фронта.



Любые жертвы ради стабилизации фронта



Ситуация на западном фланге Покровско-Мирноградской городской агломерации стала действительно угрожающей для ВСУ. Риск потерять последнюю подготовленную линию обороны в полосе сел Удачное – Котлино – Зверево принудил командование украинских войск насыщать оперативную группировку "Донецк" резервами, которые были в непосредственном подчинении генерального штаба. Речь идет ни много ни мало о силах стратегического резерва, который Киев берег как "зеницу ока". Эти подразделения представляют из себя давно выведенные с фронта из-за потерь мотопехотные и некоторые механизированные бригады. Они пребывали в тылу, где понемногу пополнялись в меру возможностей, ведь все маршевое пополнение "съедали" группировка ВСУ в Курской области и другие горячие участки фронта. Трудно сказать, какие именно части резерва задействовал Киев. Тем не менее ряд источников сообщил, что ВСУ в вышеуказанной оборонительной полосе остервенело стараются контратаковать. Цель противника очевидна – попытаться заставить фронт встать. Так он надеется избежать катастрофы, которая наступит, если ВС РФ перережут трассы на запад от Покровска. Тогда система снабжения украинских войск будет нарушена, что сильно скажется на всем ходе сражения, которое для ВСУ складывается скверно.



На данный момент русские войска практически полностью контролируют село Котлино, а передовые подразделения обходят его с севера, как бы додавливая организованное сопротивление в населенном пункте. Именно угроза утраты этого села будет автоматически означать для ВСУ прорыв фронта западнее Покровска. Это вынудит Киев аврально бросать в топку столь ценные резервы.



Командование противника "живет одним днем", что показала история данного конфликта, когда ради сиюминутной локальной задачи под нож идет слишком многое. А когда "наступает завтра", принесенные в жертву силы уже никак не могут помочь ситуации, которую создало украинское командование своими собственными руками.



Перспективы дальнейших попыток ВСУ что-то сделать западнее Покровска выглядят весьма сомнительно. Стоит вспомнить, что произошло с 3-й бригадой НГУ, которая попробовала отбить Шевченко. Неорганизованные действия без должной поддержки обескровили эту часть. Актуальная ситуация очень похожа: противник действует в режиме аврала, и это не может не сказаться плачевно для оперативной группировки ВСУ "Донецк".



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