Трамп вряд ли закончит войну на Украине в ближайшей перспективе, как обещает…, - Андрей Офицеров

21:44 17.01.2025 "Зеленый" конвейер смерти

Трамп вряд ли закончит войну на Украине в ближайшей перспективе, как обещает…



Андрей Офицеров

17.01.2025



Во время предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп от Республиканской партии неоднократно заявлял, что положит конец конфликту на Украине за 24 часа. Выиграв выборы, он изменил риторику. 7 января на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, готов ли он к разрешению конфликта на Украине, Трамп уточнил: для этого понадобится около шести месяцев. Возникает вопрос: почему уже избранному президенту пришлось корректировать временные рамки решения "украинского вопроса" и не изменилась ли его позиция, по сути?



Согласно информации издания Financial Times, "вся команда Трампа одержима идеей силы и поэтому они пересматривают свой подход к Украине", а будущий представитель президента по Украине Келлог сообщил, что "Трамп не пытается что-то отдать Путину или россиянам - он хочет спасти Украину и ее суверенитет". По мнению издания, президент пересмотрел сроки разрешения конфликта, чтобы усилить позиции Киева в преддверии переговоров. Кроме того, позиции уходящей администрации, которая теснейшим образом связана с крупным капиталом и американским ВПК, еще сильны настолько, что Трамп будет вынужден (по определенным вопросам) продолжать существующую политику.



Спецпосланник президента США по Украине отставной генерал Кит Келлог считает, что Трамп сможет завершить украинский конфликт в некой "ближайшей перспективе", и это важно для национальной безопасности США. "Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину… На самом деле, он хочет спасти Украину и ее суверенитет", – заявил Келлог в интервью Fox News на следующий день после пресс-конференции уже избранного президента Трампа.



При этом украинский кризис Трамп назвал "фиаско" своего предшественника Джо Байдена. Он также отметил, что если бы он был в 2022 г. президентом США, то "эта война бы не разгорелась".



Сомнительное утверждение, как и другие столь же пацифисткого характера. Тем не менее они вызвали воодушевление в среде российских либералов и уныние вплоть до негодования в Киеве. Хотя ни для того, ни для другого нет никаких оснований. США при Дональде Трампе продолжат поддерживать Украину. Об этом на слушаниях в Сенате заявил кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет. Сенатор от демократов Джеки Розен спросила, есть ли у Трампа конкретный план быстрого завершения войны на Украине, и продолжат ли США поддерживать эту страну при новом президенте. "Да, будут", - сказал Хегсет. Далее, отвечая на вопросы, он подчеркнул, что, по его мнению, "президент Трамп сделает все возможное, чтобы наши враги знали, что в городе появился новый шериф".



На этом ковбойском варианте оборонной политики избранного президента можно было бы и поставить точку, но ранее в унисон с Хегсетом сделал ряд заявлений по военной тематике конгрессмен Майк Уолтц, которого Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности. По его словам, Москву может подвигнуть к переговорам с Брюсселем (НАТО) и Вашингтоном укрепление позиций Киева на поле боя и давление на энергетический сектор России. "Дело в том, что нужно стабилизировать линию фронта, чтобы мы могли заключить какую-либо сделку (с Россией)", - сказал он.



Таким образом, уже сегодня можно сформировать картину действий Белого дома и НАТО на ближайшую перспективу. Очевидно, нельзя питать иллюзий по поводу миролюбивых намерений г-на Трампа, о чем чуть ли не на каждом углу трубят как западные, так и наши доморощенные "трамписты", - это невозможно по определению. На самом деле все, что заявляет и делает Трамп, нужно оценивать по одной шкале - шкале прибыли. Даже состав его будущей администрации, где впервые в американской истории на ключевые государственные посты назначены 13 миллиардеров, указывает на истинные приоритеты избранного президента в разрешении украинского конфликта.



Интересно также, что Трамп вообще никак не прокомментировал военный бюджет США-2025, подписанный Байденом, причем без поправок в сенате и конгрессе. Причина проста: потенциальные миллиардные заработки крупнейших оборонных компаний на украинском конфликте. Сумма выделяется рекордная - 895 млрд долл., что на один процент больше, чем в прошлом году. Очевидно, деньги на войну в равной степени близки сердцам и демократов, и республиканцев. Здесь противоречий между двумя правящими посменно партиями нет. Как сообщает агентство Reuters, за счет военных заказов на вооружение Украины доходы крупных оборонных подрядчиков США постоянно растут.



Дональд Трамп является ставленником американского ВПК, о чем было известно еще в его первый президентский срок, и ему теперь придется отрабатывать оказанное ему доверие. Второе, поставки оружия на Украину запустили столь масштабный конвейер смерти, что остановить его немедленно не получится даже при очень большом желании.



Очевидно также, что новый хозяин Запада Трамп, который вроде как намерен скорее прекратить "ужасные потери с обеих сторон" и предложить России новую "большую сделку", на самом деле захочет выжать из ситуации максимальную выгоду.



Поставки американского оружия Киеву начались задолго до начала СВО, например, в 2021 г. их сумма уже превысила 650 млн долл. В оказании военной помощи Украине тогда отметились 40 стран. В целом Вашингтон определил список "друзей", куда вошло 50 государств. Более 130 компаний, большая часть из которых американские, отправляли свое оружие Киеву. И уже в конце 2022 г. ВПК Запада подсчитывали доходы от войны. Только за первый месяц, прошедший с начала СВО, капитализация западных военных корпораций выросла на 12% - с 630 до 705 млрд долл. Начиная с весны 2022-го, Пентагон заключил оружейных контрактов почти на13 млрд долл.



Европейцы тоже не остались в убытке. Британо-американская BAE Systems обновляет запас патронов, орудий, БТР, а также противотанковых управляемых ракет MILAN. Британо-французская Thales отправляет Украине зенитные ракеты, легкое противотанковое оружие следующего поколения NLAW (созданное в кооперации со шведской Saab). Немецкая Dynamit Nobel - противотанковые пушки Panzerfaust 3, орудия MATADOR. Кстати, до спецоперации на Украине в Германии действовал запрет на экспорт вооружений в зоны боевых действий, что ограничивало продажи. Сейчас запрета нет, и торговля идет бойко. Польша потратила около 10 млрд долл. на сколачивание самой мощной в Европе танковой армии и артиллерии. Германия выделила 107 млрд долл. на модернизацию своих вооруженных сил. Этот тренд - самый доходный и перспективный итог "украинского проекта", осуществленного на тот период вашингтонскими неоконами, и аппетит, как известно, приходит во время еды.



Эскалация конфликта на Украине способствует обогащению американских военных компаний. Именно поэтому США сделает все возможное, чтобы затянуть сложившуюся ситуацию. Так считают аналитики японского издания JB Press.



"После начала специальной военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили", - говорится в материале. По данным аналитиков, стоимость ценных бумаг корпорации Lockheed Martin только с января по март 2022 г. выросла на 30%, Northrop Grumann и General Dynamics - ориентировочно на 20%, Raytheon - примерно на 10%. Тем временем в начале года индексы акций этих гигантов колебались в районе нуля или даже теряли в росте. По составленным тогда прогнозам, к 2025 г. западный ВПК может увеличить выручку на 26%, до 510 млрд долл. Самые большие куски в этом пироге достанутся корпорации Boeing (102 млрд долл., +64%), Raytheon Technologies (84 млрд долл., +31%), Lockheed Martin (70 млрд долл., +3%), General Dynamics (47 млрд долл., +22%), Northrop Grumman (43 млрд долл., +19%).



И вот год вожделенной прибыли наступил. Сбылись ли ожидания? Как сообщил в декабре 2024 г. Стокгольмский институт исследования проблем мира, 100 крупнейших компаний мира, производящих оружие, в 2023 г. увеличили свои доходы на 4,2% и заработали 632 млрд долл. Как видим, реальность превзошла все ожидания западных ВПК намного раньше прогнозируемого срока.



Больше половины этой суммы (317 млрд долл.) приходится на 41 американскую компанию. Деньги, которые направляются на поддержку Украины, обеспечивают финансирование более сотни линий военного производства в тридцати американских штатах. По итогам 2023 г. доход компании Lockheed Martin, поставляющей оружие на Украину и обновляющей истощенные арсеналы союзников США, составил 67,6 млрд долл., Northrop Grumman заработала 39,3 млрд, RTX - 68,9 млрд, компания Boeing - 77,8 млрд, а General Dynamics - 42,3 млрд долл. Разве это не весомый повод для того, чтобы "стимулировать" политиков к высказываниям, призывающим к продолжению конфликта вплоть до "победы над Россией на поле боя"?



Мировые оборонные компании активно увеличивают количество сотрудников, показатель достиг уровня времен холодной войны. Об этом со ссылкой на данные 20 крупных и средних оборонных и аэрокосмических предприятий в США и Европе сообщала Financial Times прошлым летом. Были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Только у трех военных подрядчиков США - Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics - были открыты шесть тыс. вакансий, еще десять предприятий увеличивают численность персонала на 10%. А французская Thales (выпускает ПЗРК Starstreak) за три года наняла дополнительно девять тысяч человек, теперь у нее работает 81 тыс. сотрудников.



Президент США Байден отмечал, что поставки оружия Украине равносильны созданию рабочих мест для американцев. Некоторые штаты получили миллиарды долларов на производство оружия и боеприпасов благодаря помощи Украине.



Компании в Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине являются родиной производственных мощностей, которые в совокупности получают контракты на общую сумму более одного млрд долл. на свою продукцию, которая "помогает Украине". Еще 18 млрд долл. распределены между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов. В общем, производство оружия - это настолько прибыльное дело, что сокращение поставок вооружений приведет к большим убыткам в экономике США и их союзников, сокращению поступлений в бюджеты, соответственно, вызовет социальное напряжение в западных обществах. Трамп вряд ли пойдет на такие шаги, а об остальных деятелях Запада и говорить не приходится.



9 января на авиабазе Рамштайн состоялось 25-е заседание контактной группы по обороне Украины. В рамках встречи утвердили план поддержки страны до 2027 г. Участники объединения по координации поставок вооружений утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с украинской стороной, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. "Сегодня состоялось заседание лидеров группы коалиций с участием представителей 15 стран. Утвердили дорожные карты „коалиций возможностей" до 2027 года", - подчеркнул он. Оборонное оснащение Украины они рассматривали как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Напомним: контактная группа в формате "Рамштайн" (всего 50 стран), созданная еще весной 2022 г., стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 млрд долл. военной помощи, обеспечив Киев оружием и деньгами примерно еще на год войны.



В конце декабря прошлого года Байден заявил о рекордных 1,3 трлн долл., вложенных в ВПК за четыре года. Как отметил американский президент, эта сумма превышает военные затраты за любой аналогичный период во время холодной войны. Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 млрд долл. в развитие своего военно-промышленного комплекса, передает РИА Новости со ссылкой на американского министра обороны Ллойда Остина.



В США называют военную кампанию на Украине "хорошей инвестицией": Украина стала золотой жилой для ВПК США и их союзников. Но больше других на конфликте наживаются американские компании, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Они получили 317 млрд долл., то есть 50% общемировых доходов от продажи оружия", – отметил Небензя на заседании Совета Безопасности.



И говоря о ВПК - натовском и американском - нужно добавить, что никогда у этих монстров не было такого колоссального по площади полигона и столь масштабных испытаний оружия и техники в условиях современной войны.



Отнюдь не ради демонстрации солидарности с нацистской Украиной члены альянса из числа европейских стран выступают за продолжение работы группы по координации поставок оружия и военной техники Украине. После заседания "Рамштайна" под Варшавой состоялась встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Основной темой обсуждения стало развитие европейской оборонной промышленности и ее интеграция с военной промышленностью Украины. В итоговом заявлении министры призвали европейский военно-промышленный сектор наращивать сотрудничество и взаимодействие с украинской оборонной промышленностью "с целью создания синергии". В качестве конкретных элементов такого сотрудничества они указали на обмен промышленной информацией и создание совместных предприятий, внедрение единых промышленных стандартов, развитие оперативной совместимости предприятий и избежание дублирования производств.



Более абсурдной повестки дня сегодня и придумать трудно. В то время как Киев проигрывает войну России на всех фронтах и речь идет уже о самом существовании Украины, министры обороны, точнее - министры войны, обсуждают проблемы совместного с Украиной создания предприятий ВПК. Это – либо беспросветная тупость, либо попытка демонстрации НАТО своего превосходства над Россией и намерения продолжать войну до конца Украины. Чего тут больше - трудно сказать. Впрочем, какая для нас разница? Как сказал на днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов, планета вступила в эпоху "политических громил", новый президент США Дональд Трамп, "еще не взойдя на престол, уже достиг тектонических сдвигов", и это может грозить России серьезными неприятностями.



Один из переговорных рычагов услужливо оставил в наследство Трампу уходящий Байден. 10 января США ввели очередной пакет санкций, направленных на нефтегазовый сектор России. Западные аналитики считают эти санкции одними из наиболее жестких. В то же время будущий "друг России" Трамп эту явно показательную эскалацию не осудил, вообще не заметил.



Как объяснил СМИ анонимный источник, близкий к будущей администрации, новые санкции предоставляют администрации Трампа "благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине".



При этом поражение Украины в конфликте с Россией обойдется Соединенным Штатам гораздо дороже, чем помощь. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический доклад Американского института предпринимательства (AEI). Победа России в войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 млрд долл. до 2029 г., говорится в свежем докладе AEI. В анализе, проведенном Американским институтом предпринимательства, известном "своими ястребиными взглядами на оборону", утверждается, что успешное завершение российской спецоперации на Украине изменит лицо Европы и чревато угрозой странам - членам НАТО.



Следует сказать, что сейчас план Пентагона состоит в нанесении максимально возможного ущерба военно-промышленному и энергетическому комплексам РФ, а также выведении из строя авиабаз и ВМБ России посредством передаваемого Киеву ракетного вооружения и десятков тысяч БПЛА-камикадзе, локализация производства которых сконцентрирована на территории Польши. Наверное, нужно напомнить и о том, что первая коммерческая продажа Украине американского летального "оборонительного" оружия было разрешено администрацией Трампа. При нем же госдепартамент США одобрил поставки Украине 210 противотанковых ракет Javelin и пусковых установок на сумму 47 млн долл. (Новорожденных на Украине стали называть тогда Javelin как мальчиков, так и девочек).



Не надо также забывать, что в годы президентства Трампа (2017 -2021) Белый дом продолжал (после Обамы) применять санкции в отношении России. Под ограничения попали 293 физических и юридических лиц. За время нахождения Дональда Трампа в Овальном кабинете Вашингтон по своей инициативе вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан между СССР и США еще в 1987 г., а также из Договора по открытому небу. Система безопасности практически была разрушена. А в Стратегии национальной безопасности США (декабрь 2017 г.) Россия и Китай были "ревизионистскими державами", которые стремятся подорвать американскую безопасность и процветание". Президент России Владимир Путин заявил тогда об ухудшении российско-американских отношений с приходом Дональда Трампа к власти - "особенно на военном уровне". Именно Дональд Трамп ввел санкции против "Северного потока 2", в результате которых строительство трубопроводов было приостановлено. А еще Трамп обвинял Россию в "энергетическом шантаже" ЕС, прокладывая дорогу американскому СПГ в европейский блок. Сомнительно, чтобы сегодня его позиция претерпела хоть какие-то изменения.



"Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых событий, трагических, на Украине и в помине не было, но, тем не менее, санкции вводились, - отмечал Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).



"Не исключаю, - говорил российский президент, - что если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказались, причем публично об этом сказали". А сколько подобных "штрихов к портрету" осталось за кадром?..



И, наконец, главное: а что украинцы? Где после всех катаклизмов последних лет их место в нынешнем геополитическом раскладе? Все как обычно: они не за столом - они в "меню": западная "помощь" никогда не была и не будет бесплатной. За свою русофобию Украина или то, что останется от нее, не только платит жизнями людей и территориями, но и потеряет в итоге и независимость, и будущее. В этом кровавом деле роль США и Запада в целом переоценить невозможно.



Потому дальше давайте - без иллюзий. В том же "Рамштайне", где заправляют США, обсуждали не возможное разрешение геополитического кризиса в Европе с обязательным учетом, как нашей позиции, так и нашей озабоченности, а составляли планы для нового этапа войны с нами. Пусть эти планы называются "дорожная карта сотрудничества и поддержки Украины", суть от этого не меняется - речь идет о продолжении войны. Действовать нынешние рамштайновские решения будут три года. Судя по всему, очень похоже, что противостояние не прекратится ни в день инаугурации Трампа, ни в ближайшем будущем. Видимо, и эту войну, как всегда, тоже придется заканчивать России.



Специально для "Столетия" Источник - Столетие

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