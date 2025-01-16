В Китае число интернет-пользователей достигло 1,108 млрд человек

22:09 17.01.2025

Число интернет-пользователей в Китае достигло 1,108 млрд человек



Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- По состоянию на декабрь 2024 года число интернет-пользователей в Китае достигло 1,108 млрд человек, что на 16,08 млн больше, чем в конце 2023 года, свидетельствуют данные доклада о развитии интернета в Китае.



Документ был опубликован Китайским центром интернет-информации в пятницу.



В нем говорится, что к концу декабря уровень проникновения интернета в Китае достиг 78,6 проц.



В 2024 году исполнилось 30 лет с момента полнофункционального подключения страны к интернету.



Согласно докладу, к настоящему времени в Китае сформировалась крупнейшая в мире интернет-инфраструктура, оснащенная передовыми технологиями, что способствует быстрому росту цифровой экономики страны.